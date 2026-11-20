Россия продолжает заявлять о захвате Константиновки, хотя бои за город до сих пор продолжаются, а его территория превратилась в сложную сеть украинских и российских позиций. Кремль продвигает идею пятидневной гуманитарной паузы, которая якобы должна помочь эвакуировать мирных жителей. Однако такое перемирие может сыграть на руку оккупантам: дать им время проникнуть в городскую застройку, накопить силы и подготовиться к следующему

Россия продолжает заявлять о захвате Константиновки, хотя бои за город до сих пор продолжаются, а его территория превратилась в сложную сеть украинских и российских позиций. Кремль продвигает идею пятидневной гуманитарной паузы, которая якобы должна помочь эвакуировать мирных жителей. Однако такое перемирие может сыграть на руку оккупантам: дать им время проникнуть в городскую застройку, накопить силы и подготовиться к дальнейшему наступлению.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки объяснил 24 Каналу, что на самом деле происходит в Константиновке, почему заявления Кремля о захвате города не соответствуют ситуации на фронте и как дроны изменили характер боевых действий. Также журналист рассказал, зачем России нужна гуманитарная пауза, чем она угрожает украинской обороне и почему удержание позиций ради отчетов может приводить к истощению военных.

Иллюзия российского контроля и война дронов

Несмотря на громкие заявления российского руководства и пропагандистов о якобы захвате Константиновки, реальная ситуация на фронте кардинально иная. Битва за город длится уже год, и он остается зоной активных боевых действий.

Как отмечает офицер подразделения беспилотных систем ГУР Александр, российские войска постоянно пытаются проникнуть в населенный пункт мелкими пехотными группами. Они ищут слабые места в украинской обороне, перемещаясь от укрытия к укрытию.

Однако классической линии соприкосновения там фактически не существует. Вместо нее образовался своеобразный слоеный пирог из украинских и российских позиций.

Что происходит вблизи Константиновки: смотрите на карте

Характер боев изменился настолько, что пехоте с обеих сторон часто приказывают не вступать в прямые стрелковые бои. Главная цель – не раскрыть свои позиции перед вражескими беспилотниками.

Небо над Константиновкой переполнено дронами, которые стали главным инструментом поражения. Бывают случаи, когда украинские и российские военные занимают разные части одного здания, пользуясь разными входами, что делает невозможным точное отображение ситуации на картах. О том, как изменилась линия боевого столкновения из-за большого количества дронов, рассказывали и украинские военные.

Почему Россия настаивает на перемирии

Наибольшую угрозу в нынешних условиях представляют попытки России навязать так называемые гуманитарные паузы. Офицер Командования Объединенных сил быстрого реагирования ВСУ Денис Ярославский подчеркивает, что прекращение боевых действий даже на несколько дней станет роковой ошибкой.

Россия специально продвигает идею пятидневной гуманитарной паузы якобы для эвакуации гражданских лиц. На самом же деле это время нужно оккупантам исключительно для военной логистики.

Интересно. Путин стремится инициировать проведение так называемой "гуманитарной миссии" в Константиновке в Донецкой области. Однако в Украине предупреждают, что Кремль может использовать перемирие для скрытой переброски техники и укрепления позиций, как это уже произошло в Олешках. Кроме того, российские заявления о контроле над городом не соответствуют действительности, а подготовка подобной операции украинской стороной вообще не ведется.

Если огонь прекратится, российские войска мгновенно войдут в город, укроются в подвалах, перебросят дополнительные подразделения, боеприпасы и заминируют территорию. Сейчас главное преимущество украинских защитников заключается в том, что они уничтожают российскую пехоту и технику еще на подступах к городу.

В открытой местности враг уязвим для ударов дронов и артиллерии. Если же россиянам позволят беспрепятственно войти в городскую застройку, выбить их оттуда будет чрезвычайно сложно из-за наличия большого количества укрытий. В частности, в ISW раскрыли возможную цель российского перемирия – создать условия для усиления войск и дальнейшего наступления.

Летом, когда Владимир Путин преждевременно объявил о захвате Константиновки, в городе находилось лишь около 100–200 российских солдат. Проникновение даже такого количества оккупантов во время гипотетического перемирия способно серьезно ослабить оборонительные возможности ВСУ и склонить чашу весов в сторону агрессора.

Серая зона и истощение резервов

Северо-восточная часть города остается под надежным украинским контролем, где базируются операторы БПЛА. Остальная территория превратилась в сплошную серую зону. О ситуации в Константиновке и попытках российских войск продвигаться к городу сообщали украинские военные.

Интенсивные бои также ведутся в районе Русиного Яра, который является важным элементом украинской обороны. Враг пытается захватить высоты для дальнейшего наступления, но Силы обороны блокируют эти попытки.

Ситуация осложняется тем, что украинские военные вынуждены удерживать позиции в чрезвычайно сложных условиях. Из-за постоянной угрозы с воздуха эвакуация и ротация личного состава практически невозможны.

Некоторые солдаты находятся на своих позициях в южной части города более года. Практика удержания территорий до последнего ради отчетов приводит к истощению подразделений.

Остается надежда, что новое командование изменит подходы к ведению оборонительных действий, поставив в приоритет сохранение жизней военнослужащих, а не формальный контроль над разрушенными населенными пунктами, которые уже давно непригодны для гражданской жизни.

Российский оппозиционный журналист о плане Кремля на фронте: видео