Росія продовжує заявляти про захоплення Костянтинівки, хоча бої за місто досі тривають, а його територія перетворилася на складну мережу українських і російських позицій. Кремль просуває ідею п'ятиденної гуманітарної паузи, яка нібито має допомогти евакуювати цивільних. Однак таке перемир'я може зіграти на руку окупантам: дати їм час зайти в міську забудову, накопичити сили та підготуватися до подальшого наступу.

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Російський опозиційний журналіст Майкл Накі пояснив 24 Каналу, що насправді відбувається у Костянтинівці, чому заяви Кремля про захоплення міста не відповідають ситуації на фронті та як дрони змінили характер бойових дій. Також журналіст розповів, навіщо Росії потрібна гуманітарна пауза, чим вона загрожує українській обороні та чому утримання позицій заради звітів може призводити до виснаження військових.

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Ілюзія російського контролю та війна дронів

Попри гучні заяви російського керівництва та пропагандистів про нібито захоплення Костянтинівки, реальна ситуація на фронті кардинально інша. Битва за місто триває вже рік, і воно залишається зоною активних бойових дій.

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Як зазначає офіцер підрозділу безпілотних систем ГУР Олександр, російські війська постійно намагаються проникнути в населений пункт дрібними піхотними групами. Вони шукають слабкі місця в українській обороні, переміщаючись від укриття до укриття.

Проте класичної лінії зіткнення там фактично не існує. Замість неї утворився своєрідний листковий пиріг з українських та російських позицій.

Що відбувається поблизу Костянтинівки: дивіться на карті

Характер боїв змінився настільки, що піхоті з обох сторін часто наказують не вступати у прямі стрілецькі бої. Головна мета – не викрити свої позиції перед ворожими безпілотниками.

Небо над Костянтинівкою переповнене дронами, які стали головним інструментом ураження. Трапляються випадки, коли українські та російські військові займають різні частини однієї будівлі, користуючись різними входами, що робить неможливим точне відображення ситуації на картах. Про те, як змінилася лінія бойового зіткнення через велику кількість дронів, розповідали й українські військові.

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Чому Росія наполягає на перемир'ї

Найбільшою загрозою в нинішніх умовах є спроби Росії нав'язати так звані гуманітарні паузи. Офіцер Командування Об'єднаних сил швидкого реагування ЗСУ Денис Ярославський наголошує, що зупинка бойових дій навіть на кілька днів стане фатальною помилкою.

Росія спеціально просуває ідею п'ятиденної гуманітарної паузи нібито для евакуації цивільних. Насправді ж цей час потрібен окупантам виключно для військової логістики.

Цікаво. Путін прагне ініціювати проведення так званої "гуманітарної місії" в Костянтинівці на Донеччині. Проте в Україні застерігають, що Кремль може використати перемир'я для прихованого перекидання техніки та підсилення позицій, як це вже сталося в Олешках. Крім того, російські заяви про контроль над містом не відповідають дійсності, а підготовка подібної операції українською стороною взагалі не ведеться.

Якщо вогонь припиниться, російські війська миттєво зайдуть у місто, сховаються в підвалах, перекинуть додаткові підрозділи, боєприпаси та замінують територію. Наразі головна перевага українських захисників полягає в тому, що вони знищують російську піхоту та техніку ще на підходах до міста.

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У відкритій місцевості ворог є вразливим для ударів дронів та артилерії. Якщо ж росіянам дозволять безперешкодно увійти в міську забудову, вибити їх звідти буде надзвичайно складно через наявність великої кількості укриттів. Зокрема, в ISW розкрили можливу мету російського перемир'я – створити умови для посилення військ і подальшого наступу.

Влітку, коли Володимир Путін передчасно оголосив про захоплення Костянтинівки, у місті перебувало лише близько 100 – 200 російських солдатів. Проникнення навіть такої кількості окупантів під час гіпотетичного перемир'я здатне серйозно послабити оборонні можливості ЗСУ та схилити шальки терезів на бік агресора.

Сіра зона та виснаження резервів

Північно-східна частина міста залишається під надійним українським контролем, де базуються оператори БПЛА. Решта території перетворилася на суцільну сіру зону. Про ситуацію в Костянтинівці та російські спроби просуватися до міста повідомляли українські військові.

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Інтенсивні бої також точаться в районі Русиного Яру, який є важливим елементом української оборони. Ворог намагається захопити висоти для подальшого наступу, але Сили оборони блокують ці спроби.

Ситуація ускладнюється тим, що українські військові змушені утримувати позиції в надзвичайно складних умовах. Через постійну загрозу з повітря евакуація та ротація особового складу практично унеможливлені.

Деякі солдати перебувають на своїх позиціях у південній частині міста понад рік. Практика утримання територій до останнього заради звітів призводить до виснаження підрозділів.

Залишається сподівання, що нове командування змінить підходи до ведення оборонних дій, ставлячи в пріоритет збереження життів військовослужбовців, а не формальний контроль над зруйнованими населеними пунктами, які вже давно непридатні для цивільного життя.

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