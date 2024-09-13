"Наступление носорога": как тело выдало ложь Трампа на дебатах

На днях в Филадельфии состоялись дебаты между кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Камалой Харрис. Во время своей речи экс-президент США отличился рядом лживых заявлений.

Прежде всего Трамп проиграл эти дебаты стилистически, даже визуально, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Камала Харрис была открытой. Она пыталась все время смотреть ему в глаза. В то же время экс-президент США ни разу за полтора часа не повернул голову в сторону своей собеседницы.

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Трамп заврался на дебатах

У него постоянно были нахмуренные брови и немного наклоненная голова. То есть это поза закрытости, поза наступления носорога,

– сказал Яковенко.

К тому же кандидат от Республиканской партии постоянно врал. В частности, о том, что мигранты едят кошек и собак, что есть миллионы погибших во время российско-украинской войны, что в США огромный рост приступности из-за мигрантов.

Кроме того, Трамп заявил, что якобы Камала Харрис марксистка, которая ненавидит Израиль и, мол, если она придет к власти, то через два года страны не будет. Более того, кандидат от республиканцев заявил о якобы встрече Харрис и Владимира Путина за 3 дня до войны в Украине. Однако этого на самом деле не было.

Все были готовы к тому, что Трамп врет почти как Владимир Путин. Разве отличается от российского диктатора тем, что врет не в каждом слове, но через слово,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Возможно, электорат Трампа относится к этому с восторгом, не считая это большим грехом, но на тех, кто еще не определился это вполне могло повлиять. Не случайно результаты показали, что 63% респондентов считают, что Харрис в этих дебатах победила.

Конечно, это не означает победу на выборах. Все, что произошло это в пользу Харрис прежде всего из-за того, что до дебатов значительное количество людей в США говорили о том, что хотели бы больше узнать о кандидате от демократов,

– добавил Яковенко.

К слову, социальная сеть Truth Social зафиксировала резкий обвал на фондовой бирже после дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.