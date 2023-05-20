Жертва не равна агрессору, – Лубинец встретился с скандальной делегацией Amnesty International

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился с делегацией международной организации Amnesty International. Лубинец рассказал представителям Amnesty International, какой ущерб Украине нанес их скандальный отчет.

Омбудсмен отметил, что согласился на встречу после продолжительных раздумий. Он озвучил свою позицию по поводу скандального отчета руководителю исследовательской работы, заместителю Регионального Директора Регионального Офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денису Кривошееву.

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Лубинец заявил о потере репутации Amnesty International

Речь идет об отчете Amnesty International, в котором правозащитники обвинили ВСУ в том, что их боевая тактика угрожает населению Украины. Лубинец напомнил, что этот тезис моментально взяла на вооружение российская пропаганда.

Отметил, что Россия на 100% использовала этот отчет в своей пропаганде. Он стал самым позорным с начала российской агрессии, которая началась с 2014 года. Такого количества информационных вбросов негативного характера, которые мы получили как государство, еще не было,

– заявил он.

Лубинец подчеркнул, что Amnesty International, сравнив Украину с государством-агрессором, напрямую подыграли России.

"Ведь Россия начала эту позорную войну, ежедневно убивая наших граждан, а информация из отчета Amnesty International была использована именно против Украины и украинцев!", – заявил он.

Омбудсмен добавил, что после скандального отчета Amnesty International понесла репутационные потери, в результате чего ряды организации оставили авторитетные люди. Кроме того, доклады и отчеты организации теперь не столь неавторитетны.

Если после всех собранных отзывов, Amnesty International не сделает выводы и осознает, что между жертвой и агрессором нельзя ставить знак равно,

– сказал Лубинец.

Он призвал Amnesty International и другие работающие в Украине организации освещать подтвержденные факты, правдивую и проверенную информацию, и не поддаваться на российские провокации и информационные нарративы.

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