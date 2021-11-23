В Лубнах мужчина устроил резню на автомойке: есть раненый

В Лубнах в больницу обратился 43-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки. Как оказалось, пострадал местный житель во время инцидента на автомойке.

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Подозреваемый скрылся на автомобиле

Полицейские начали предварительное расследование. Следственно-оперативная группа приехала на вероятное место преступления – автомойку. Следователи выяснили, что местный 37-летний житель ударил ножом в грудь 43-летнего жителя Лубнов.

Мужчину нашли в соседней области

На месте преступления мужчина не задержался: он скрылся на автомобиле. Однако долго прятаться у подозреваемого не получилось: доехал вероятный злоумышленник до соседней области.

Следователем полиции, при процессуальном руководстве Лубенской окружной прокуратуры, ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления и избрано судом меру пресечения – домашний арест в ночное время суток,

– рассказал временный исполняющий обязанности начальника полиции Полтавщины Артем Родыгин.

Дело расследуют по статье о покушении на умышленное убийство. На данный момент в уголовном производстве назначили ряд экспертиз.

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