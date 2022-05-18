Луганская область без света – обесточена последняя большая подстанция

Луганская область, где идут ожесточенные бои между ВСУ и захватчиками, осталась без света. Российские военные обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию.

Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 18 мая сообщил, что Луганская область осталась без света. По его словам, пропал свет в тех домах, где до недавнего времени он еще оставался.

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Гайдай заявил, что вблизи Лисичанска идут активные боевые действия. Сообщается о попадании снаряда в линию электропередачи.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию.

Около часа назад погас свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска ведутся активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что разрушения очень серьезные. В то же время ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

В Луганской области отсутствует водоснабжение

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Луганской области отсутствует водоснабжение. До недавнего времени вода была в Северодонецке, но из-за отсутствия света ее нет уже более недели.

Также она сообщила, что оккупанты попали в магистральный газопровод возле Северодонецка. Из-за этого газоснабжение осталось всего в 5 населенных пунктах. В двух из них газ есть только в отдельных районах.

Денисова уточнила, что в Луганской области электроснабжение есть только в одном населенном пункте из 42 подконтрольных Украине. Оккупанты разрушили или отключили 818 трансформаторных подстанций.

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