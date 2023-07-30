Врагу нужно вытащить наши резервы: генерал-лейтенант объяснил, что происходит в Луганской области

30 июля 2023, 10:59
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На фоне контрнаступления ВСУ россияне подтягивают дополнительные ресурсы по разным направлениям. Их цель – растянуть наши силы по всей линии фронта, протяженность которой 1500 км.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. В частности, на Лимано-Купянском направлении враг разместил 100 тысяч личного состава, две тысячи единиц бронетехники, а также около полтысячи артиллерийских систем.

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Во-первых, пытаются выполнить путинскую задачу захватить Донецкую и Луганскую области в пределах административных границ. Во-вторых, цель противника –  растянуть наши силы по всей линии фронта, протяженность которой 1500 километров,
  подчеркнул военный.

Он сообщил, что российской армии за неделю удалось продвинуться на этих направлениях на несколько километров, однако ВСУ получили подкрепление и остановили продвижение оккупантов на Востоке.

ВСУ берегут резервы

В западных экспертных кругах говорится, что, несмотря на два месяца фактического ведения боевых действий, пока Силы обороны на юге сохраняют свои стратегические резервы на 70%, тогда как противник –  всего на 40%.

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"Как известно, резервы не вводились и не происходило ударов на каком-то участке, где нужно было бы пробить оборону противника, а затем привлекать резервы хотя бы оперативного уровня", –  отметил Игорь Романенко.

Военный эксперт подчеркнул, что всё впереди и позиции для прорыва обороны врага готовятся. Вероятно, ВСУ ждет от союзников необходимую технику и вооружение, доставить которую они обязались летом.

Оперативная ситуация на Востоке

  • На севере Луганской области Россия скопила многотысячную группировку. Основную часть сил в этом направлении составляет 1 танковая армия, в которой служат дети генералов и гражданских министров.
  • Наращивание личного состава и техники россиянами не было сюрпризом для ВСУ. Защитники крепко держат оборону и даже наносят урон противнику. Сергей Череватый сообщил, что ВСУ грамотно строят свою оборону и не дают врагу перехватить инициативу.
  • Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что группировка, которую россияне в течение месяцев накапливали на Луганщине, брошена врагом на два направления: Сватовско-Купянское и Кременско-Лиманское.

Автор: Оксана Мацунич