На Луганщине эвакуировали 38 человек, среди них – 12 детей

Из Луганской области продолжают эвакуировать мирных жителей. В частности, 20 мая удалось вывезти 38 человек.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что среди эвакуированных было 12 детей.

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С Луганщины эвакуировали 38 человек

Гайдай рассказал, что полиция Луганской области 20 мая смогла снова проехать в Белогоровку и забрать 8 человек. Также эвакуировались жители Лисичанска и Северодонецка. В частности, 12 человек решили уехать из школы, которую российские оккупанты обстреляли утром в Северодонецке.

Кто отказался от эвакуации – переместили в другие укрытия города. В общей сложности вывезли 38 человек, из них 12 детей. Все уже в безопасности,

– добавил глава ОВА.

Гайдай призвал всех, кто находится в населенных пунктах Луганщины оставаться в укрытиях, ведь российские оккупанты продолжают обстреливать область.



В Луганской области эвакуировали 38 человек / Луганская ОВА

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Коротко о ситуации в Луганской области

Российские захватчики продолжают непрерывно обстреливать населённые пункты Луганщины. Враг сосредоточил свои оккупационные войска именно в этом регионе.

Россия бросила все силы, чтобы захватить Северодонецк и взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут.

Также в Луганской ОВА рассказали, что Украина контролирует только 10% территории области. В целом под контролем ВСУ находятся 42 населенных пункта.

Кроме того, Россия создает в Луганской области гуманитарную катастрофу. Из-за обстрелов область полностью осталась без света. Также почти во всех населенных пунктах нет воды и газа.

В течение 19 мая российские военные разрушили в Луганской области множество жилых домов. Всего за сутки погибли 13 человек.

В результате вражеских обстрелов возникали массовые пожары. Местами выгорали целые улицы. В частности, в Нырково выгорели 5 жилищных хозяйств, в Золотом – 6 зданий, во Врубовке – 3 и еще 3 – в Рубежном. Пока невозможно посчитать повреждения в Тошковке, ведь там продолжаются боевые действия.

В то же время украинские защитники взорвали мосты возле Рубежного. Такие действия наших бойцов помогли остановить наступление войск агрессора на Северодонецк и Лисичанск.

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