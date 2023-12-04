В ВСУ подтвердили удар по российской нефтебазе в Луганске

В оккупированном Луганске в ночь на 4 декабря прогремели мощные взрывы. В ВСУ подтвердили удар и сообщили об успешном поражении нефтебазы россиян.

Местные жители в сети сообщали, что город якобы атаковали беспилотниками. Российские пропагандисты заявляли об успешной работе "пе-ве-о", но реальное положение вещей совсем другое.

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"Успешный огневой удар"

В Вооруженных Силах Украины подтвердили успешную отработку по нефтебазе российских военных во временно оккупированном Луганске.

Вчера 3 декабря 2023 года Силы обороны нанесли успешного огневого удара по нефтяно-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в СтратКоме ВСУ также опубликовали часть карты, где расположена попавшая под удар нефтебаза оккупантов.



Оказавшаяся под ударом нефтебаза показали на карте / Фото СтратКом ВСУ

Попали в "нефтяное сердце"

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что под ударом оказалось "нефтяное сердце" россиян во временно оккупированном Луганске. По его словам, теперь оккупанты не имеют в городе нефтебазы.

Лисогор уточнил, что неизвестный дрон обошел российскую защиту, все возможные средства радиоэлектронной борьбы и нанес удар.

"Неизвестный дрон обошел и все возможные средства радиоэлектронной борьбы и ударил в нефтяное сердце так называемой "ЛНР". Взорвалось громко, а пылало ярко. Потому что сначала услышали, проснувшись, а потом увидели это тысячи луганчан", – говорится в сообщении Лысогора.

В Алчевске также раздался мощный взрыв

Вечером 3 декабря в городе Алчевск Луганской области раздался мощный взрыв вблизи металлургического комбината. Местные жители заявляют, мол, кто-то совершил теракт, ведь при взрыве пострадали 6 человек. Впрочем, оккупационные власти утверждают, что произошел просто "инцидент".

Что произошло на самом деле в оккупированном Алчевске – точно неизвестно. Оккупанты скрывают детали инцидента и не сообщают, что могло стать причиной взрыва. Вместе с тем, в сети утверждают, что неизвестные бросили гранату на проходной Алчевского металлургического комбината. Другие же жители сообщают, что в районе предприятия обнаружили взрывное устройство.