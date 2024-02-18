На Луганщине пилот-россиянин направил подбитый самолет на село с гражданскими: шокирующие кадры

Российские захватчики продолжают поражать своим циничным и неуклюжим отношением к украинцам на оккупированных территориях. Так, в Луганской области российский пилот направил подбитый самолет на село с мирными жителями.

Это воздушное судно оккупантов упало на улицу, где проживали гражданские. Сейчас точное количество жертв в результате этой авиакатастрофы на временно оккупированной территории Луганской области – неизвестно.

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Россиянин направил подбитый самолет на мирное украинское село

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что пилот российского истребителя 17 февраля сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников.

Однако после того, как самолет оккупанта поразили, то пилот-россиянин начал думать исключительно о себе, управляя поврежденным воздушным судном.

Поэтому направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине,

– рассказал глава ОВА.

Лысогор также отметил, что жители села Дьяково, расположенного в 10 километрах от границы с Россией, увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских. В частности, воздушное судно, по словам очевидцев, упало на улицу, где "живет Любовь Николаевна".

Российский пилот направил подбитый самолет на мирное село в Луганской области: смотрите видео

У россиян произошел настоящий "самолетопад"

Украинские военные 17 февраля на Восточном направлении успешно уничтожили сразу три российских самолета. Говорится о бомбардировщиках Су-34 и истребителе Су-35, которые удалось сбить во время их ударов управляемыми авиационными бомбами по населенным пунктам нашего государства и позициям Сил обороны.

На следующий день командующий Воздушных сил Николай Олещук отчитался, что воинам воздушного командования "Восток" удалось сбить еще один истребитель. Говорится о бомбардировщике Су-34. Олещук поблагодарил украинских защитников за точную работу.

В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что сбивание 4 российских самолетов окажет положительное влияние на украинский фронт. Ведь удалось остановить многочисленные самолетолеты оккупантов на обстрелы позиций наших защитников.