Путину все равно, умрет ли Лукашенко, но он не выпустит Беларусь из своих лап, – экс-разведчик

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проблемы со здоровьем. Распространяются слухи, что кровавый глава России Владимир Путин может быть причастен к болезням своего друга.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур. По его словам, для Путина Лукашенко не имеет серьезного значения.

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Почему Россия и Беларусь обречены

Валерий Кур объяснил, что проблема русского и белорусского народов скрывается в их истории. К примеру, россиян сломал еще Иван Грозный. Он сделал это так мощно и умело, что люди до сих пор не могут прийти в себя. В Беларуси ситуация еще хуже.

"Только маленькая когорта людей сегодня воюет на стороне правды", – добавил он.

Можно вспомнить президентские выборы в 2020 году. Тогда Александр Лукашенко уничтожил оппозицию, ей же на замену появляется новая плеяда.

Когда 200 тысяч человек поднялось и было достаточно, чтобы снести эту всю власть, что они делали? Становились и скамейку побунтовать, снимали ботинки и говорили: "Лишь бы не было войны!". Это их беда,

– подчеркнул бывший экс-разведчик.

Белорусы все равно не смогли довести задуманное до конца.

Валерий Кур рассказал, почему Лукашенко для Путина не имеет большого значения: смотрите видео

Что будет с братскими народами

Валерий Кур убежден, что вряд ли Путин отравил Лукашенко. Российский диктатор ведет аскетический образ жизни, самопровозглашенный же глава Беларуси, наоборот, любит поесть, хорошо отдохнуть и провести время с женщинами.

Впрочем, Лукашенко уже знает по крайней мере два человека, которые не допустят, чтобы народ поднялся даже после его смерти. Так что умирать ему не страшно.

Путину все равно, умрет ли Лукашенко или останется. Лучше, конечно, чтобы оставался, но он уже не отпустит из своих лап Беларусь,

– объяснил Кур.

У Беларуси очень мало шансов на новую жизнь. Россия же начнет распадаться, в процессе чего будут отделяться окрестности, потому что центральные регионы слишком подавлены.

"Такие, как Евгений Пригожин, могут сломать ситуацию. Там сейчас монархисты поднимают голову, но это будет совсем другой бунт", – добавил он.

Впрочем, рассчитывать на войну внутри России все же не следует, потому что у народа нет на это ни сил, ни руководителей. Такая же ситуация и у Беларуси.

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