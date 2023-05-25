Про це 24 Каналу розповів колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур. За його словами, для Путіна Лукашенко не має серйозного значення.

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Чому Росія та Білорусь приречені

Валерій Кур пояснив, що проблема російського та білоруського народів ховається в їхній історії. Наприклад, росіян зламав ще Іван Грозний. Він зробив це так потужно й вміло, що люди й досі не можуть отямитися. У Білорусі ситуація ще гірша.

"Тільки маленька когорта людей сьогодні воює на стороні правди", – додав він.

Можна пригадати президентські вибори у 2020 році. Тоді Алєксандр Лукашенко знищив опозицію, натомість їй на заміну з'являється нова плеяда.

Коли 200 тисяч людей піднялося й було достатньо, щоб знести цю всю владу, що вони робили? Ставали та лавку побунтувати, знімали черевики і казали: "Аби тільки не було війни!". Це їхня біда,

– наголосив колишній ексрозвідник.

Білоруси все одно не змогли довести задумане до кінця.

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Що буде із братніми народами

Валерій Кур переконаний, що навряд чи Путін отруїв Лукашенка. Російський диктатор веде аскетичний образ життя, самопроголошений же очільник Білорусі, навпаки, любить поїсти, гарно відпочити ще й провести час із жінками.

Втім, Лукашенко вже знає принаймні двох людей, які не допустять, щоб народ піднявся навіть після його смерті. Тож помирати йому не страшно.

Путіну все одно, чи помре Лукашенко, чи залишиться. Краще, звісно, щоб залишався, але він вже не відпустить зі своїх лап Білорусь,

– пояснив Кур.

У Білорусі дуже мало шансів на нове життя. Натомість Росія почне розпадатися, у процесі чого відділятимуться околиці, бо центральні регіони занадто пригнічені.

"Такі як Євгєній Пригожин можуть зламати ситуацію. Там зараз монархісти піднімають голову, але це буде зовсім інший бунт", – додав він.

Втім, розраховувати на війну всередині Росії все ж не слід, бо в народу немає на це ні сил, ні керівників. Така ж ситуація і в Білорусі.

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