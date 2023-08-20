Наконец-то показал, откуда готовился нападение: что еще разболтал Лукашенко в интервью предательнице

Для того чтобы поддерживать свою медийность и демонстрировать свою лояльность Владимиру Путину, Александр Лукашенко вынужден давать программные интервью, в которых он оправдывает преступления России. Вместе с тем, эта роль достаточно ему достаточно приятна.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, Лукашенко был достаточно эмоционален в своем последнем интервью, но при этом очень много лгал.

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Почему Лукашенко появляется публично с картой

В своем последнем интервью Лукашенко поддерживает Путина и призывает наше государство сесть за стол переговоров. Что интересно, на интервью белорусский диктатор снова привлек свою карту и указку.

"Лукашенко, как и Путин, не пользуется интернетом. В конце скандального интервью он заявил, что не пользуется мобильным телефоном. Похоже, что он с Путиным верит в какую-то давнюю басню о том, что якобы по телефону можно посылать излучение, которое будет влиять на работу мозга", – предположил Тизенгаузен.

Именно поэтому Лукашенко считает использование карты и указки нормальным. Однако более показательно, призывая украинские власти действовать "в интересах своей великой страны", белорусский диктатор обводит указкой не всю, а лишь подконтрольные территории Украины. Что наглядно подтверждает его приверженность России.

О чем соврал Лукашенко

Также в этом интервью белорусский диктатор наконец-то показал, "откуда готовился нападение". Оказывается, на границе с Беларусью Украина якобы разместила четыре "Точки-У", что должно свидетельствовать об агрессивных намерениях нашей страны.

Это произошло в тот момент, когда десятки тысяч российских военных стояли на границе с Украиной, а Россия откровенно требовала у НАТО пересмотреть ее сферы влияния.

Борис Тизенгаузен об интервью Лукашенко: смотрите видео

Еще один пример откровенного и неуклюжего вранья белорусского диктатора – смешное объяснение того, почему Россия не захватила Киев. По его словам, вторая армия мира не смогла прорваться в Киев, потому что Силы обороны столицы вроде бы скрывались за больницами и садами.

"Интересно, почему же тогда это не остановило Путина от того, чтобы разрушить Бахмут и Мариуполь? Слова белорусского диктатора настолько алогичны, что поверить в них могут только те, кто привык потреблять российскую пропаганду", – отметил политтехнолог.

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