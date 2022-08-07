лукашенко делает вид миротворца, – Вячорка предположил, ждать ли сейчас наступления беларуси

белорусские военные в очередной раз продолжают учения на границах с Украиной. Несмотря на это, прямого наступления белорусской армии ждать не стоит – нет поддержки среди общества.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист и оппозиционер Франак Вячорка. Он также отметил, что в белорусском обществе очень большое количество людей против этой войны, несмотря на все пропагандистские попытки.

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"Даже среди чиновников и пропагандистов такое мнение, несмотря на то, что они постоянно говорят, что "лишь благодаря Лукашенко остался мир" и беларусь не вступила в войну", – объясняет Вячорка.

Франак Вячорка белорусский журналист и оппозиционер Лукашенко прикидывается миротворцем, будто это он спасает Украину от войны, а не является ее соучастником. Но российские военные, к сожалению, продолжат использование территории беларуси для размещения техники и для обстрелов ракетами.

По словам Вячорки, российские войска сейчас не размещаются в крупных городах, белорусы не видят этих военных каждый день. Поэтому можно предположить, что россияне находятся в отдельных частях и в лесах на границе с Украиной, говорит он.

Также следует отметить, что идет массовая психологическая операция, которая должна разжечь ненависть среди белорусов и украинцев, резюмирует Франак Вячорка.

Что происходит на украинско-белорусской границе – последние новости

В Ровненской области разработали и утвердили план эвакуации гражданского населения. Он рассчитан на случай худшего сценария – вторжения врага со стороны беларуси.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россия продолжает использовать территорию страны для того, чтобы перебросить из беларуси своих диверсантов в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если белорусская армия зайдет на территорию Украины, то мы разорвем с этим государством дипломатические связи. Ведь белорусы являются соучастниками преступления российских оккупантов против Украины и украинцев, и искать им никаких оправданий никто не собирается.

В то же время советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов подтвердил, что белорусская армия продолжает военные учения возле украинских границ. Однако сейчас вероятность нападения беларуси на Украину очень невелика.

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