Со стороны Беларуси военных действий ждать не стоит, – Лукашенко извинился перед Зеленским

Александр Лукашенко принес извинения Владимиру Зеленскому за "резкие высказывания". Более того, он заявляет, что со стороны Беларуси не стоит ожидать военных действий против Украины.

Nexta цитирует самопровозглашенного президента Беларуси.

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Лукашенко обратился к Зеленскому

Лукашенко якобы сожалеет о своих словах в адрес украинского лидера, поэтому говорит: "Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова".

Может, и не стоило их говорить, учитывая, что он все-таки воюет. Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-либо военных действий ждать не стоит,

– заявил Лукашенко.

Также он объяснил, что не хочет войны против Украины. Мол, белорусская территория очень уязвима для таких атак, как в России. По словам Лукашенко, его страна "у украинских военных как на ладони".

Мы отлично понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения – производственные и логистические – окажутся под ударом. Как они заявили, они уже имеют 500 таких целей на территории Беларуси намечено,

– сказал союзник России.

Кроме того, по словам Лукашенко, в случае наступления России на Киев с территории Беларуси им пришлось бы обеспечивать защиту на 1,5 тысячи километров белорусско-украинской границы. Но, продолжает он, ни Беларусь, ни Россия пока не смогут защитить этот участок.

К слову, самопровозглашенный белорусский лидер напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину якобы "понимал, что война закончится скорой победой россиян". Однако говорит, что Владимира Путина вроде бы обманули, а некоторые политики и силы просили диктатора отвести оккупантов от Киева и пойти на мирные договоренности.

В начале июня в ГПСУ предупреждали о возможных провокациях в направлении Киева и западных регионов с территории Беларуси. В то же время там не было дополнительных подразделений России, из-за которых бы росла угроза для Украины.