"Приполз на коленях извиняться": что Лукашенко мог наобещать Си в Китае
Во второй раз за год Александр Лукашенко посетил Китай, где встретился с его лидером Си Цзиньпином. Это был незапланированный визит, а самопровозглашённому президенту Беларуси было очень важно встретиться с Си.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Лукашенко проделал работу над ошибками.
Смотрите также Си Цзиньпин вел себя как господин, – политолог ответил, зачем Беларусь Китая
Почему Лукашенко поехал к Си
По словам Павла Латушко, между Китаем и Беларусью наблюдались напряженные отношения. Связано это с миграционным кризисом, созданным Лукашенко на границе с ЕС. Как следствие – закрытие пунктов пропуска, что является потенциальной угрозой прекращения железнодорожного сообщения непосредственно между Беларусью и Польшей.
Таким образом, Лукашенко получил сигнал от Пекина – его не пригласили на форму "Один пояс – один путь". Самопровозглашенный белорусский президент бросился исправлять ситуацию. И даже сменил посла, что в свою очередь стало ответом для Китая: мол, белорусский диктатор едва ли не внутреннюю политику готов менять.
Поэтому он приполз на коленях извинения просить, вымаливал его. Что требовал Китай – гарантии китайским инвестициям. Как я понимаю, документы Лукашенко подписал, которые должны гарантировать, что китайский бизнес не пострадает,
– отметил Латушко.
Лукашенко хочет сбалансировать экономическую ситуацию. И переместить точку опоры в Китай вместо России. Более того – не исключение, что путинский соратник рассматривает Китай на будущее, если в Беларуси совсем пойдут дела плохо.
"Не думаю, что Путин будет выражать большое недовольство намерениями Лукашенко устанавливать связи с Китаем. Если бы Лукашенко начал диалог с европейцами, это привело бы к большим последствиям для него", - предположил Латушко.
Визит Лукашенко в Китай: основное
- Лукашенко прибыл в Китай 3 декабря, а на следующий день встретился с Си Цзиньпином. Во время встречи Лукашенко назвал Си "другом", а тот в свою очередь заявил об укреплении "политического взаимодоверия".
- Также Лукашенко в своих заявлениях заговорил об "идеологической схожести" Беларуси и Китая, что позволило развивать стратегическое сотрудничество. В ходе встречи президенты обменялись подарками. Лукашенко получил яблоки, а Си – шоколад.
- Вместе с Лукашенко на встрече был и его сын Коля, которому Си Цзиньпин передал спортивный костюм с китайской символикой. Таким образом, белорусский диктатор пытается сделать сына своим преемником.