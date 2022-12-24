Есть определенный подтекст: почему Лукашенко и Путин встречаются второй раз за неделю
Отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко действительно "впечатляют". Только в понедельник, 19 декабря, российский диктатор посетил Минск, а уже в субботу, 24 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси полетел в Москву.
Всего 5 дней прошло с их последней встрече. Об этом 24 каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков.
Кстати говоря Лукашенко хочет откупиться от Путина, – политолог
Визит Лукашенко в Москву имеет подтекст
Лукашенко улетел в Москву на якобы неформальную встречу лидеров стран СНГ. Однако сегодня, 24 декабря, Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Итак, если была опция поговорить по телефону, то возникают вопросы относительно цели поездки самопровозглашенного белорусского лидера в Россию.
Здесь есть какой-то подтекст. Либо это снова конспирология, либо это стремление Лукашенко попадать в медиа. У него есть такая история, что он хочет попадать в новости и заголовки. Ему нужно оставаться в медийном пространстве, чтобы доносить хотя бы какую-то мысль,
– заметил журналист-международник.
Так, перед визитом Путина в Минск Лукашенко даже публиковал фрагменты с заседания так называемой верхушки Беларуси. Там приспешник Путина очень стремился доказать, что что-то решает. Мол, без него в Беларуси никаких решений не будут принимать, в частности, не будут вступать в войну.
Бурлаков прокомментировал визит Лукашенко в Москву: смотрите видео
Однако это все может быстро сломаться, когда Лукашенко встретится с Путиным. По мнению журналиста-международника, Лукашенко, наверное, и сам себе думает, зачем Путин пригласил его именно сейчас.
Бурлаков предположил, что возможен вариант, когда Путин посадит Лукашенко перед собой и скажет, мол, пока он здесь, войска Беларуси без его решения уже выдвигаются в сторону Украины. Таким образом глава Кремля может показать, как на самом деле Лукашенко "руководит" страной.
Лукашенко полетел в Беларусь: что известно
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 24 декабря прилетел в Россию, где проведет целых 4 дня. Известно, что он посетит научно-исследовательский центр подготовки космонавтов и встретится с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря.
- Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что Лукашенко полетел в Россию, чтобы что-то "клянчить" у Путина.
- Вероятно, просьбы самопровозглашенного белорусского президента будут касаться экономического аспекта. Дело в том, что санкции наносят большой ущерб экономике Беларуси. Поэтому Лукашенко нужно хоть как-то поддерживать ее "на плаву".
- В то же время российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что глава Кремля вызвал самопровозглашенного лидера Беларуси для последнего разговора касательно непосредственного участия белорусской армии в войне против Украины.