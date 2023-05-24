Лукашенко, как "чахлик бессмертный", – генерал-лейтенант назвал цель визита диктатора в Москву

Александр Лукашенко прибыл в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Официально было заявлено, что визит связан с участием в мероприятиях Высшего Евразийского экономического совета.

Но, по имеющимся данным, Беларусь существенно ограничила военное сотрудничество с Россией по поставке вооружений, боеприпасов и предоставлению полигонов для подготовки мобилизованных. Именно об этих "проблемных вопросах" диктаторы должны говорить. Такое мнение 24 Канала озвучил генерал-лейтенант, глава Службы внешней разведки (2020 – 2021) Валерий Кондратюк.

Интересно Путина спасет Лукашенко?

Лукашенко пытаются дожать

В последние недели активно обсуждается состояние здоровья Лукашенко. Но Путина, очевидно, болезнь собственного приспешника совсем не волнует.

На самом деле Лукашенко как "чахлик бессмертный", яйцо которого находится в Москве – в руках Путина. Он считает, что кома – это еще не точка. Лукашенко срочно был вывезен в Россию, чтобы эти вопросы ему задать, он должен ответить,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

В преддверии визита белорусская сторона опубликовала соглашение Беларуси с Россией о реализации программы технического сотрудничества до 2025 года. Речь идет о том, что белорусские предприятия для российского ВПК будут производить многое, что России нужно для войны. Но сам Лукашенко эти проблемы связывает с бюрократией.

Хотя, он в очередной раз едет в Россию, они на него давят, и он всегда все приказы выполняет на 50%, а, возможно, даже меньше,

– отметил Кондратюк.

Этот визит связан с тем, что Россия пытается привлечь Лукашенко к выполнению всех обязательств, которых они достигали во время предыдущих встреч.

Что известно о состоянии здоровья Лукашенко: коротко