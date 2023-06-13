"Я бегал, прыгал": Лукашенко странно ответил на слухи о болезни

Самопровозглашенный президент Беларуси прокомментировал слухи о своей болезни. Лукашенко не придумал ничего лучше, как рассказать о том, что якобы во время болезни он "бегал и прыгал".

Самопровозглашенный президент Беларуси поспешил государственному белорусскому СМИ опровергнуть информацию о своем состоянии. Хотя на параде 9 мая в России он едва сидел, а при ходьбе хромал, пишет 24 Канал.

Смотрите также Он точно умрет, – оппозиционер перечислил все проблемы по здоровью Лукашенко

Как оправдывался Лукашенко

Все, что было написано – это устрашающая неправда. Мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить. Все это ложь. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что будешь долго восстанавливаться,

– заявил Лукашенко.

Его "на ногах" выглядело так, что он 9 мая 2023 года единственный из присутствующих в России политиков не смог пройти несколько метров по Красной площади в Москве. Вместо этого пользовался авто.

Кроме того, он не ходил на завтрак к Путину в Кремль. Впоследствии рупор российского пропагандиста заявил, что якобы Лукашенко "очень спешил". Его состояние здоровья Дмитрий Песков отказался комментировать, заявив, что якобы это будет "крайне некорректно" с его стороны.

Важно Впервые с 9 мая: на фоне слухов о болезни показали фото Лукашенко – снова с бинтом на руке

Лукашенко прокомментировал ядерное оружие

Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется в июле 2023 года. В этой связи самопровозглашенный президент Беларуси начал говорить, что якобы инициатором такого шага был Минск.

Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога какой-то сволочи не ступала больше на белорусскую землю,

– абсурдно заявил диктатор, не уточнив, о ком идет речь.

Лукашенко также сказал, что якобы готов применить ядерное вооружение в случае "агрессии против Беларуси". Приспешник Путина заверил, что "никакого колебания не будет".

"И ответ будет немедленным. Я это раньше говорил уже несколько раз... Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в настоящее время. Но никакого колебания не будет, если против нас будет агрессия", – жаловался и фантазировал Лукашенко.

В этом контексте трудно не вспомнить слова Лукашенко о том, что "покажет" карту "откуда готовилось нападение". В этом отношении военный эксперт Олег Жданов объяснил, что белорусский диктатор больше никогда не будет демонстрировать эту "карту".