Вы еще будете мучиться со мной очень долго, – Лукашенко раскрыл правду о своей болезни
Самопровозглашенный президент Беларуси снова появился на публике. Александр Лукашенко заявил, что не собирается умирать.
Лукашенко рассказал, что у него был аденовирус. Об этом пишут белорусские СМИ, информирует 24 Канал.
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Лукашенко не собирается умирать
Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не более, чем пустые рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус,
– сказал белорусский лидер.
По его словам, у него был очень плотный график и поэтому не было возможности лечиться.
"То в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, все это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще будете мучиться со мной очень долго", – подчеркнул Лукашенко.
Как оказалось, здоровье для Лукашенко – не самое главное. Для него важно поехать в Москву, чтобы увидеться с кровавым убийцей Владимиром Путином.
Что известно о проблемах со здоровьем у Лукашенко
- 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси посетил парад к "дню победы" в Москве. Лукашенко выглядел нездоровым.
- После 9 мая диктатор перестал появляться на публике.
- 13 мая белорусские телеграм-каналы сообщили, что Лукашенко перевезли в президентскую клинику в Дроздах.
- Однако после продолжительной паузы Лукашенко решили "вывести в люди". Так, он якобы посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.