Испугался: в начале полномасштабной войны Лукашенко хотел бежать в Польшу
Источник:Polska на wojnie
Беларусь всячески подыгрывает России в ее преступной войне против Украины. Стало известно, что в начале Александр Лукашенко планировал покинуть свое государство и скрыться.
В начале полномасштабной войны России против Украины самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планировал бежать в Польшу. Он собирал нужную информацию.
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Лукашенко испугался
Польское правительство было серьезно озабочено тем, что Лукашенко вступит в войну. Они готовили сценарий, согласно которому антирежимные диверсионные группы будут отправлены в белорусский армейский тыл, чтобы сеять хаос.
Однако Лукашенко настолько испугался, что по разным каналам пытался узнать в Варшаве, разрешат ли ему пересечь границу и улететь из ближайшего аэропорта.
Он знал, что если дела у него пойдут плохо, россияне не позволят ему подняться в собственное воздушное пространство.
– говорит журналист Збигнев Парафьянович.
В августе Лукашенко внезапно решил налаживать отношения с Польшей, хотя до этого обвинял ее в разжигании вражды.
В ответ президент Польши Анджей Дуда заявил, что Белоруссия должна прекратить гибридные атаки с использованием мигрантов на польскую границу.
Польша разворачивает новый танковый батальон у границы с Беларусью
- В Минобороны Польши рассказали о развертывание нового танкового батальона у границы с Беларусью. Он будет на вооружении современной техники – танки К2, минометы Rak, ЗРК Poprad. Батальон польская армия развернула в селе Чартаев Семятицкого уезда Подлясского воеводства.
- Глава Минобороны Мариуш Блащак 12 ноября в селе Чартаев принял участие в открытии новой воинской части и встретился с военнослужащими новой 1-й пехотной дивизии.
- Он объяснил, что для предотвращения нападения они укрепляют польскую армию, создают новые военные подразделения.