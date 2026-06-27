Много наговорил: бывший глава разведки раскрыл, зачем Лукашенко вызвали к Путину

Александр Лукашенко прибыл к Владимиру Путину для личных переговоров. Это, вероятно, связано не только с договоренностями о военном сотрудничестве между Россией и Беларусью, но и с недовольством Кремля последними заявлениями белорусского лидера.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал "24 Каналу", что Путин регулярно проводит консультации с Лукашенко. На этот раз поводом для встречи могли стать высказывания белорусского диктатора о нежелании участвовать в войне против Украины и его попытки демонстрировать миротворческую риторику.

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Почему Путин вызвал Лукашенко

Николай Маломуж считает, что во время таких встреч стороны традиционно обсуждают использование территории Беларуси, её спецслужб, военной техники, боеприпасов и материально-технического обеспечения для нужд России.

Экс-глава разведки об изменении риторики Лукашенко: видео

Поведение Лукашенко могло насторожить Кремль, ведь он начал делать заявления о мире и пытался демонстрировать определенную лояльность к украинцам.

Это один из вариантов вызвать его (белорусского диктатора – 24 Канал) на ковёр, чтобы чётко объяснить, что он никуда не должен "выскакивать" из единой модели противодействия нашему государству,

– сказал Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки предположил, что Путин подозревает Лукашенко в попытках вести собственную политическую игру, особенно на фоне отсутствия значительных успехов России на фронте. Именно поэтому Кремль стремится не допустить, чтобы Минск начал искать альтернативные пути взаимодействия с Западом или Украиной.

Важно! Александр Лукашенко находится под усиленным экономическим и политическим давлением со стороны Владимира Путина из-за зависимости Беларуси от России. Москва, вероятно, использует финансовые рычаги и военно-политическое сотрудничество, чтобы удерживать Минск в своей орбите.

По мнению Николая Маломужа, Москва по-прежнему заинтересована в поддержании напряженности на границе с Беларусью, чтобы Украина была вынуждена удерживать там военные силы, а также в поддержании постоянной конфронтации с Европой.

Лукашенко много говорил того, что Путину не нравится, а это уже подлежит профилактике или наказанию,

– сказал он.

Кроме того, в ответ на предупреждения Украины о необходимости реагировать на угрозы вторжения со стороны Беларуси Кремль продолжает демонстрировать готовность "защищать" Беларусь в рамках подписанных военных соглашений. Оккупанты используют это как сигнал или угрозу для Украины и европейских государств.

Напомним, Лукашенко мог отреагировать на заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по объектам российско-белорусской инфраструктуры, в частности по ретрансляторам. После этих заявлений в Беларуси начали фиксировать изменения в работе части таких объектов. Вероятно, Минск таким образом пытается снизить риски эскалации и обезопасить критическую инфраструктуру на фоне роста напряженности между сторонами.