Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно, – Лукашенко

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко снова мерещатся враги, поэтому он заявил, что его страна готовится к войне. В то же время он уверяет, что его страна якобы не хочет воевать.

По словам Лукашенко, в стране проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности. Об этом стало известно из белорусских СМИ, передает 24 Канал.

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"Мы не хотим чужой земли"

Лукашенко выступил с заявлением о подготовке страны к возможной войне, подчеркивая важность готовности к конфликту как залога мира.

Никому не верьте, что хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира – готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано,

– заявил он.

Также самопровозглашенный президент утверждает, что Беларусь уже готовит военные подразделения и получает разнообразное оружие и технику.

Лукашенко подчеркнул, что критика со стороны "недружественных стран" свидетельствует о правильности проводимых мероприятий. В то же время он предупреждает, что похвала может указывать на опасность для Беларуси.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", – подчеркнул белорусский диктатор.

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