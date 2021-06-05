Лукашенко заверил Путина, что не приказывал сажать самолет Ryanair

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не он принимал решение о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске. Вроде бы в этом он заверил президента России Владимира Путина. Сам глава Кремля говорит, что не уполномочен давать оценку действиям Лукашенко.

Путин говорит, что, мол, критиковать или хвалить Лукашенко – некорректно, ведь на "высшем уровне должна существовать определенная этика". Об этом глава Кремля заявил во время встречи с представителями международных информагентств.

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Поступил сигнал о том, что там заминировано, или что, я уже даже не помню, и командир воздушного судна, который мог бы совершить посадку в Вильнюсе, принял решение, а он ближе уже находился к Вильнюсу, чем к Минску, командир воздушного судна принял решение совершить посадку в Минске, его к этой посадке никто не принуждал, – заявил Путин.

Что касается оценки действий белорусских властей, то Путин говорит, что не озвучивает ее, потому что в этом случае отношения с другими лидерами бы у него мгновенно испортились.

Ранее Путин уже убеждал, что российские спецслужбы не имеют вроде бы никакого отношения к посадке самолета Ryanair. Также Лукашенко во время встречи с Путиным в Сочи заверил, что следствие будет справедливым. Ведь задержан не только белорус Роман Протасевич, но и его девушка – россиянка Софья Сапега.

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