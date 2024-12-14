Неудачно помылся в ванной: президент Бразилии показал, как выглядит после трепанации черепа

У президента Бразилии Луиза Инасио Лулы да Силвы произошло внутричерепное излияние крови. Политик похвастался своим видом после операции.

Бразильскому лидеру сделали трепанацию черепа. Она нужна была для дренирования гематомы. Отмечается, что операция прошла успешно, без осложнений, и президент уже выздоравливает, передает 24 Канал со ссылкой на сторис Лулы да Силвы в Instagram.

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Лула показался на публике

78-летний Лула да Силва опубликовал видео на своей странице в Instagram, где он ходит по коридору госпиталя "Сирио-Либанес" в Сан-Паулу. Он восстанавливается после двух операций, которые перенес на этой неделе. Их провели, чтобы остановить и предотвратить кровоизлияние в черепе.

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К слову, неприятный инцидент с да Силвой произошел еще в октябре этого года. Отмечалось, что президет Бразилии сильно ударился головой, когда мылся в ванной в своей резиденции. Тогда его осмотрели в медучреждении и наложили пять швов. Политику рекомендовали воздержаться от дальних поездок, из-за чего он не смог посетить саммит БРИКС, который проходил в российской Казани.