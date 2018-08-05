Лунин отыграл тайм в матче "Реал" – "Ювентус": тренер отреагировал на игру украинца

В матче Международного кубка чемпионов "Реал" обыграл "Ювентус" (3:1). Украинский голкипер Андрей Лунин вышел во втором тайме и смог сохранить ворота сухими.

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги отметил игру украинского голкипера Андрея Лунина и намекнул, что клуб не собирается подписывать новых вратарей.

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Когда Куртуа перейдет, если перейдет, тогда спросите меня. На данный момент я собираюсь поговорить об отличной игре, которую сыграли Кейлор Навас и Андрей Лунин. Есть также Кико Касилья и Лука Зидан, я предпочитаю говорить только о тех, кто у нас есть, – цитирует Лопетеги официальный сайт "Реала".

Отметим, что Лунин заменил Кейлор Наваса на 64-й минуте при счете 3:1 и отразил несколько опасных ударов туринцев.

Реал – Ювентус 3:1

Голы: Бэйл, 39, Асенсіо, 47, 56 – Карвахаль, 12 (автогол)

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