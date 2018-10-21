Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать. Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы преуспеть и избежать проблем и невзгод.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.

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По лунному календарю на октябрь 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Молодой – 9 октября 2018 года в 6 часов 46 минут.

Полный месяц – 24 октября 2018 года в 19 часов 45 минут.

Растущий месяц – с 10 по 23 октября 2018 года.

Убывающая луна – с 1 по 8 октября и с 25 по 31 октября 2018 года.

Учитывая особенность влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 октября (понедельник) – в этот день не рекомендуется стричь волосы, ведь можно привлечь в жизнь неприятности.

2 октября (вторник) – стрижка придаст жизни энергии, однако волосы будут медленнее расти.

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3 октября (среда) – неблагоприятный день для смены имиджа. Если постричь волосы в этот день, они станут непослушными. Прическа будет бесформенной и без особого вида.

4 октября (четверг) – стрижка волос в этот день нежелательна, ведь может ослабиться здоровье организма.

5 октября (пятница) – если в этот день посетить парикмахера, стрижка может привести к депрессии и травмам.



Лунный календарь стрижек на октябрь 2018 – когда стричь волосы

6 октября (суббота) – смена имиджа в этот день привлечет успех, вы станете привлекательнее и красивее.

7 октября (воскресенье) – стрижка приведет к уменьшению активности.

8 октября (понедельник) – чтобы привлечь уверенность в себе и счастье, стоит посетить парикмахера. Желательно коротко подстричься тем, кто планирует в жизни кардинальные изменения.

9 октября (вторник) – от стрижки стоит воздержаться, чтобы не привлечь в свою жизнь невзгоды.

10 октября (среда) – стрижка обеспечит приток денег и положительную энергию, также волосы будут быстро расти и восстанавливаться.

11 октября (четверг) – смена имиджа в этот день помешает осуществить задуманное, сорвет личные и деловые планы, однако если на стрижку таки решиться, то волосы будут расти довольно быстро.

12 октября (пятница) – стрижка привлечет в жизнь творческую самореализацию, настроит на позитивное настроение. Желательно стричь волосы в этот день тем, кто хочет отрастить их за короткий срок.

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13 октября (суббота) – если подстричь волосы в этот день, улучшится здоровье, а также приобщится финансовая поддержка.

14 октября (воскресенье) – стрижка хорошо повлияет на обострение интуиции. Волосы будут быстро расти, улучшится внешний вид и укрепится их структура.

15 октября (понедельник) – в этот день лучше воздержаться от стрижки, чтобы не навлечь беду.



Благоприятные дни для стрижки волос: 16, 18, 19, 24 октября и другие даты

16 октября (вторник) – для изменения имиджа разрешается делать любые манипуляции с волосами, ведь в период растущей луны, они будут расти быстро. Также в этот день стрижка улучшит интуицию.

17 октября (среда) – стричься в этот день не стоит, ведь через некоторое время может ухудшиться состояние здоровья.

18 октября (четверг) – стрижка обеспечит защиту от опасностей и образ сохранит хорошее самочувствие.

19 октября (пятница) – смена имиджа привлечет в жизнь финансы, а также сделает бодрее. Стрижка волос в этот день ускорит их рост.

20 октября (суббота) – в этот день стрижку стоит делать только до 12:00 часов, ведь позже она может плохо влиять на самочувствие.

21 октября (воскресенье) – лучше в этот день от стрижки отказаться, поскольку она не принесет ничего хорошего.



Стрижки в сентябре 2018 года: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 октября (понедельник) – неблагополучный день для манипуляций с волосами, стоит воздержаться от стрижки, ведь в будущем может обостриться чувство страха.

23 октября (вторник) – стрижка может плохо повлиять на состояние волос и вызвать депрессию.

24 октября (среда) – смена имиджа в этот день пойдет только на пользу. Кроме стрижки, волосы можно покрасить и сделать укладку.

25 октября (четверг) – состояние волос после стрижки значительно улучшится, а также усилится харизма. Это лучший день в октябре для посещения парикмахера.

26 октября (пятница) – чтобы избежать неприятностей со здоровьем (ломота в костях и суставах, мигрень, ячмень) не рекомендуется стричь волосы. Однако окраска волос в светлые оттенки привлечет успех в карьерном плане.

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27 октября (суббота) – после стрижки волосы будут расти медленнее и станут непослушным.

28 октября (воскресенье) – стрижка в этот день позволит решить материальные вопросы, а также улучшит общее состояние здоровья.

29 октября (понедельник) – смена имиджа усилит респектабельность, однако стричь коротко волосы категорически не рекомендуется.

30 октября (вторник) – поход к парикмахеру лучше перенести на другой день, ведь изменение длины волос не принесет никаких результатов. Волосы будут расти медленно.

31 октября (среда) – после стрижки волосы станут гуще, кроме этого улучшится работоспособность и появятся новые идеи.