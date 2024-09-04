На Львовщине задерживаются поезда и есть изменения движения транспорта: о каких рейсах идет речь
Из-за ракетной атаки во Львове и области задерживаются поезда. Кроме того, в городе также есть изменения движения общественного транспорта, ведь перекрыто несколько улиц.
Из-за ракетной атаки россиян также отменили занятия в 2 школах Львова. Известно также о повреждении гражданской инфраструктуры – на месте падения обломков вспыхнули пожары.
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На Львовщине задерживаются поезда
В Укрзализныце сообщили, что есть несколько обесточиваний во Львовской области. Из-за этого задерживаются несколько рейсов, в частности:
- № 59 Киев – Чоп,
- № 91 Киев – Львов,
- № 25/135 Одесса – Ясиня, Черновцы,
- № 11 Одесса – Львов,
- № 149 Полтава – Черновцы,
- № 746 Львов – Киев,
- № 368 Ужгород – Ковель.
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Есть изменения в работе общественного транспорта
Во Львове после вражеской атаки перекрыли несколько улиц. Поэтому, есть изменения в работе общественного транспорта. Как сообщил мэр города Андрей Садовый, после атаки будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.
Трамвай № 2 будет курсировать пока на вокзал. Однако автобусы №52, 92, 21, 84 курсируют по измененному маршруту – по улице Сборной.
Враг 4 сентября атаковал также Кривой Рог. Вражеские ракеты попали в центре города. По меньшей мере 10 многоэтажек повреждены, 5 человек получили ранения. Из-за обстрела также есть изменения в работе общественного транспорта.