Во Львове на Сыхове задержали молодых людей со взрывчаткой: что известно

Во Львове на Сыхове 31 марта правоохранители задержали молодых людей. По предварительным данным, их обнаружили вместе со взрывчаткой.

Об этом 24 Каналу рассказали осведомленные источники в правоохранительных органах. До этого информацию о задержании распространяли местные телеграм-каналы.

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Что известно о задержании молодых людей со взрывчаткой во Львове

Местные телеграм-каналы писали, что якобы задержали двух подростков со взрывчаткой. На месте, предварительно, работали саперы, движение возле прокуратуры перекрыто. Их подозревают в том, что они могли планировать теракт.

Собеседники 24 Канала подтвердили, что инцидент действительно имел место. Однако информация, что это были несовершеннолетние лица, не является подтвержденной. Предварительно, это могли быть и совершеннолетние граждане.

Самих молодых людей действительно задержали. Сейчас с ними работают правоохранители.

Позже Суспильное рассказало, что задержаны были парень и девушка. На месте происшествия работают правоохранительные органы – продолжаются следственные действия.

Сейчас ни СБУ, ни полиция Львовской области эту информацию официально не комментировали.

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