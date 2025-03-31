Во Львове на Сыхове задержали молодых людей со взрывчаткой: что известно
- Во Львове на Сыхове 31 марта задержали молодых людей со взрывчаткой. Информацию подтвердили источники 24 Канала в правоохранительных органах.
- СМИ также пишут, что задержать могли парня и девушку. Молодых людей подозревают в том, что они могли планировать теракт.
Во Львове на Сыхове 31 марта правоохранители задержали молодых людей. По предварительным данным, их обнаружили вместе со взрывчаткой.
Об этом 24 Каналу рассказали осведомленные источники в правоохранительных органах. До этого информацию о задержании распространяли местные телеграм-каналы.
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Что известно о задержании молодых людей со взрывчаткой во Львове
Местные телеграм-каналы писали, что якобы задержали двух подростков со взрывчаткой. На месте, предварительно, работали саперы, движение возле прокуратуры перекрыто. Их подозревают в том, что они могли планировать теракт.
Собеседники 24 Канала подтвердили, что инцидент действительно имел место. Однако информация, что это были несовершеннолетние лица, не является подтвержденной. Предварительно, это могли быть и совершеннолетние граждане.
Самих молодых людей действительно задержали. Сейчас с ними работают правоохранители.
Позже Суспильное рассказало, что задержаны были парень и девушка. На месте происшествия работают правоохранительные органы – продолжаются следственные действия.
Сейчас ни СБУ, ни полиция Львовской области эту информацию официально не комментировали.
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Ранее россияне организовали теракт с несовершеннолетними в Ивано-Франковске
- В Ивано-Франковске 11 марта прогремели 2 взрыва возле железнодорожного вокзала. Сначала на улице Привокзальной сначала взорвался неустановленный предмет, в результате чего погиб один человек, еще трое травмировались, а затем на улице Железнодорожная в многоэтажке на 9 этаже взорвался неустановленный предмет, что повлекло пожар.
- Погибшим оказался несовершеннолетний гражданин. Кроме тушения пожара, в многоэтажке чрезвычайники спасли 4 человека, которые были заблокированы в квартирах на 8 и 9 этажах.
- В СБУ впоследствии рассказали, что это был теракт, который спланировали спецслужбы России. Оккупанты взорвали двух собственных агентов, которыми оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет. До этого подобную версию о теракте выдвигал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
- Их завербовали через телеграм-каналы по поиску "легких денег" и втянули в преступную деятельность. Кроме погибшего подростка, другой получил ранения и был госпитализирован с тяжелыми ранениями в больницу.
- Впоследствии пострадавшему подростку СБУ объявила подозрение в террористическом акте. Он до сих пор находится в больнице с травмами. Также известно, что среди пострадавших 1 человек, потерявший обе конечности, находится в тяжелом состоянии в реанимации.