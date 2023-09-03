Сесть в лодки и плыть: Львов и Луцк превратились в "Венеции"

Во Львове и Луцке прошли ливни, в результате которых вода затопила несколько улиц. В городе Льва, в частности, прорвало крышу в ТЦ "Южный" – залы торгового центра начали быстро заполняться водой.

Во Львове и Луцке 3 сентября прошли сильные дожди, местами – град. Жители городов делятся в соцсетях видео и фото мощного ливня и его последствий, передает 24 Канал.

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В Луцке плавают машины

В областном центре Волыни прошел кратковременный дождь. Впрочем, он был настолько мощным, что затопил отдельные микрорайоны. Ливень начался где-то в 12:00 и длился час, однако этого хватило, чтобы улицы города, в частности на проспектах Возрождения, Соборности, а также улицы Кравчука, Конякина, Дубновскую можно было "переплыть" на лодках.

На опубликованных местными видео, видно, что уровень воды кое-где достигал половины колес автомобилей.

На Волыни прошел ливень с градом: видео

Во Львове затопило подъезды

В городе Льва ситуация не лучше. Там тоже прошел кратковременный дождь с грозой. Однако, как видим, с очень большими последствиями. Машины превратились в амфибии, подъезды затоплены. В центре кое-где исчез свет.

Вот как выглядит улица Ерошенко/ Фото Варта

У ТРЦ Victoria Gardens прорвало крышу, а на Южном рынке не выдержала канализация.

В Сыхове, жилом районе города, тоже дела плохие / Фото

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