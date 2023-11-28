Во Львове маленькие дети и взрослые отравились угарным газом: что известно об их состоянии

Во Львове жители одной из многоэтажек отравились угарным газом. Речь идет о целой семье.

Инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, около 21:00. Специалисты выясняют все обстоятельства.

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Что известно о пострадавших

Известно, что в одной из квартир двое взрослых и столько же детей отравились угарным газом. К счастью, обошлось без жертв. Двух 39-летних взрослых и детей в возрасте 2 и 9 лет госпитализировали. Они находятся в тяжелом состоянии.

В связи с этим инцидентом медики дали несколько советов украинцам. Так, в случае отравления угарным газом нужно открыть окна в помещении. Пострадавшего человека необходимо по возможности вынести на свежий воздух и снять с него тугую одежду в случае её наличия, потому что она может мешать дыханию.

Если пострадавший человек потерял сознание, то ему к носу нужно поднести смоченный нашатырным спиртом тампон или кусочек ваты. В случае остановки дыхания и кровообращения необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации пострадавшего лица. Кроме этого, необходимо вызвать на место событий скорую помощь по номеру 103.

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