Львовщина – под вражеской атакой: продолжается боевая работа

В ночь на 1 июня россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" и ракетами. Боевая работа по враждебным целям продолжается и во Львовской области.

Воздушную тревогу 1 июня на Львовщине объявили в 03:29. Впоследствии местные власти начали сообщать о работе Сил ПВО, информирует 24 Канал.

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Враг атакует Львовскую область

Через несколько минут после того, как завыли сирены, глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в сети об угрозе вражеских ударных БпЛА.

Вражеские беспилотники зашли в воздушное пространство Львовской области. Сейчас движутся в направлении Моршина,

– говорилось в сообщении.

Впоследствии Козицкий добавил об угрозе для Сколе. А в 04:03 поблагодарил защитников неба: "Боевая работа продолжается".

Уже в 04:16 стало известно, что на территорию области залетели и вражеские ракеты. Местные власти призвали всех местных жителей перебраться в безопасное место, если до сих пор этого не сделали.

После этого о высокой опасности сообщили для Стрыя. А через некоторое время и для Пустомыт, что под Львовом.

В 04:34 глава ОВА сообщил, что еще одна ракета зашла в воздушное пространство Львовской области из Закарпатья. А мэр Андрей Садовый добавил, что на Львовщину направляется вражеская цель и с Тернопольщины.

Взрывы слышали и в самом Львове

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Ракеты в направлении Львова! Находитесь в укрытиях,

– в 04:44 проинформировали в Воздушных силах.

Сразу после этого в городе прогремели взрывы. Примерно в 05:00 в городе снова было слышно громко. Перед этим Воздушные силы и местные власти написали о ракете в сторону Стрыя.

Массированная атака на Украину