Львовщина – под вражеской атакой: продолжается боевая работа
В ночь на 1 июня россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" и ракетами. Боевая работа по враждебным целям продолжается и во Львовской области.
Воздушную тревогу 1 июня на Львовщине объявили в 03:29. Впоследствии местные власти начали сообщать о работе Сил ПВО, информирует 24 Канал.
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Враг атакует Львовскую область
Через несколько минут после того, как завыли сирены, глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал в сети об угрозе вражеских ударных БпЛА.
Вражеские беспилотники зашли в воздушное пространство Львовской области. Сейчас движутся в направлении Моршина,
– говорилось в сообщении.
Впоследствии Козицкий добавил об угрозе для Сколе. А в 04:03 поблагодарил защитников неба: "Боевая работа продолжается".
Уже в 04:16 стало известно, что на территорию области залетели и вражеские ракеты. Местные власти призвали всех местных жителей перебраться в безопасное место, если до сих пор этого не сделали.
После этого о высокой опасности сообщили для Стрыя. А через некоторое время и для Пустомыт, что под Львовом.
В 04:34 глава ОВА сообщил, что еще одна ракета зашла в воздушное пространство Львовской области из Закарпатья. А мэр Андрей Садовый добавил, что на Львовщину направляется вражеская цель и с Тернопольщины.Важно! Оперативно о тревогах, опасность вражеских целей, взрывы в разных областях Украины читайте в нашем телеграмме.
Взрывы слышали и в самом Львове
Ракеты в направлении Львова! Находитесь в укрытиях,
– в 04:44 проинформировали в Воздушных силах.
Сразу после этого в городе прогремели взрывы. Примерно в 05:00 в городе снова было слышно громко. Перед этим Воздушные силы и местные власти написали о ракете в сторону Стрыя.
Массированная атака на Украину
- Вечером 31 мая враг запустил по территории Украины беспилотники типа "Шахед".
- В 01:41 Воздушные силы заявили об активности четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья, что в Мурманской области, а также еще двух бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс, что в Саратовской области. Они совершали полет в направлении пусковых рубежей.
- Примерно в 03:30 вся Украина покраснела. На территорию залетели первые вражеские ракеты.
- В 01:00 сообщили о работе ПВО на Киевщине – там работали по "Шахедам". Уже после 04:00 Силы противовоздушной обороны повторно работали в области во время ракетной атаки.
- Также о серии взрывов этой ночью сообщали жители Запорожья. Вероятно, что для атаки по региону оккупанты использовали баллистические ракеты.
- В Винницкой области в результате падения обломков "Шахеда" вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры. В ОВА отметили, что на месте работают все службы. К счастью, пострадавших нет.