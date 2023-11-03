Львовщине угрожали 16 "Шахедов": в регионе работала ПВО

Во Львовской области ночью на 3 ноября зафиксировали 16 "Шахедов". В регионе и за его пределами отработала ПВО.

Мэр Андрей Садовый рассказал, что во Львове было спокойно. Кстати, в небе над Украиной наши военные сбили 24 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

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Что известно об угрозе для Львовщины

По информации военных этой ночью (против 3 ноября - 24 Канал) нашему региону угрожали 16 "Шахедов". Наши ПВО отработали их в пределах своей зоны ответственности, это не только Львовская область,

– заверил Андрей Садовый.

Он поблагодарил украинских военных за защиту.

В области есть 5 попаданий в объекты критической инфраструктуры

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что из 16 запущенных врагом дронов удалось ликвидировать 11. В частности, их уничтожили наши военные из Воздушного командования "Запад".

К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали,

– заверил чиновник.

Он отметил, что наши военные очень профессионально сработали в сверхсложных условиях, когда дроны летели в несколько волн и часто меняли направление движения.

Ночная атака дронами-камикадзе: коротко