Львовщине угрожали 16 "Шахедов": в регионе работала ПВО
Источник:Андрей Садовый
Во Львовской области ночью на 3 ноября зафиксировали 16 "Шахедов". В регионе и за его пределами отработала ПВО.
Мэр Андрей Садовый рассказал, что во Львове было спокойно. Кстати, в небе над Украиной наши военные сбили 24 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".
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Что известно об угрозе для Львовщины
По информации военных этой ночью (против 3 ноября - 24 Канал) нашему региону угрожали 16 "Шахедов". Наши ПВО отработали их в пределах своей зоны ответственности, это не только Львовская область,
– заверил Андрей Садовый.
Он поблагодарил украинских военных за защиту.
В области есть 5 попаданий в объекты критической инфраструктуры
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что из 16 запущенных врагом дронов удалось ликвидировать 11. В частности, их уничтожили наши военные из Воздушного командования "Запад".
К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали,
– заверил чиновник.
Он отметил, что наши военные очень профессионально сработали в сверхсложных условиях, когда дроны летели в несколько волн и часто меняли направление движения.
Ночная атака дронами-камикадзе: коротко
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что ночью против 3 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 40 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 из Курской области и из района российского Приморско-Ахтарска.
- Украинские военные уничтожили 24 ударных беспилотника типа Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, которую враги выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.
- По данным властей, есть попадания в Харькове – там не менее 10 вражеских дронов атаковали гражданскую инфраструктуру. В городе вспыхнуло по меньшей мере 5 пожаров. В частности, враги частично разрушили здание у СТО. Пожар охватил административное здание, СТО, гаражи, 8 машин, а также жилой дом на общей площади более 1000 квадратов.