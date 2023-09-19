В лесу во Львовской области обнаружили обломки "Шахеда"

19 сентября 2023, 11:55
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Максим Козицкий

Ночью 19 сентября российские оккупанты атаковали дронами Львовщину. Обломки одного "Шахеда" упали в лесу.

Обломки обнаружили в Червоноградском районе. В настоящее время на месте работают взрывотехники.

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В лесу во Львовской области обнаружили обломки "Шахеда"

Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, в Червоноградском районе житель одного из сел обнаружил в лесу обломки "Шахеда" "Герань-2".

На месте работают взрывотехники,
– отметил глава региона.


Обломок дрона во Львовской области / фото ОВА

Козицкий призвал: если вы наткнулись на подобную находку, ни в коем случае не подходите близко. Тем более не прикасайтесь. Она может представлять угрозу вашей жизни. Немедленно звоните в полицию по номеру 102.

Что известно о ночной атаке Львовщины

  • Во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, Львовщину атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед".
  • По предварительной информации, в направлении области летело 18 таких дронов. 15 из них Силы ПВК "Запад" сбили. Семь сбили прямо в воздушном пространстве Львовской области.
  • Есть три попадания в промышленные склады во Львове. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он находится в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась.
  • На складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.
  • В Воздушных силах рассказали, что 19 сентября враг применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М". Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
  • В результате боевой работы 27 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.
  • Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Автор: Софія Ропан