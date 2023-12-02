Аналог немецкой ЗСУ Gepard создали во Львовской области: что известно

Украинская разработка будет стоить гораздо дешевле. Зенитная установка, которую разработали и производят во Львовской области, поможет уничтожать врага автоматизированным мобильным группам.

О разработке сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в интервью Укринформу. Он говорит, что нужно создать как можно больше мобильных и автоматических групп, которые могут работать по беспилотникам.

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Запланирована передача десяти авто Воздушному командованию "Запад", на которых можно будет разместить зенитные комплексы. Основной задачей их будет отслеживание воздушных целей, захват через акустические датчики, радары, визуальное наблюдение и уничтожение. Это украинский аналог известной немецкой установки Gepard,

– рассказал Козицкий.

Доукомплектовать десять огневых групп зенитными установками с автоматическими турелями должны уже до конца зимы. Преимущество этого оружия – можно вести огонь по воздушным целям без непосредственного участия человека, что позволит защищать объекты критической инфраструктуры еще более эффективно. В проект инвестируют 30 миллионов гривен, это сделает львовский ІТ Кластер.

"Будет классный, отечественный и значительно более дешевый комплекс. Львовские компании создают такую систему, надеемся, что она пройдет все испытания, и мы предоставим для обороны страны качественные автоматические комплексы", – заключает глава ОВА.

Он говорит, что закрыть небо над Украиной волонтерскими усилиями невозможно, ведь для этого требуются системы Patriot, IRIS-T, NASAMS. Но можно "дополнять и усиливать системы большой и средней дальности и автоматизированные системы".

Украина будет производить оружие