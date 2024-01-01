Вероятно, уцелела боевая часть: во Львовской области возле жилых домов обнаружили обломки ракеты

Во Львовской области возле жилых секторов обнаружили обломки крылатых ракет. Обломки одной из них до сих пор опасны.

В ОВА сообщили, что 31 декабря во Львовской области нашли обломки ракет, которые, вероятно, остались в результате предыдущего обстрела.

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Во Львовской области нашли обломки ракет

На территории Бибрской общины, за 600 метров до жилых зданий, обнаружили обломок крылатой ракеты. Специалисты подозревают, что уцелела боевая часть. Сейчас специалисты ГСЧС проводят подготовительные работы, чтобы безопасно уничтожить ее.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкой рассказал, что на территории Каменка-Бугской общины в 300 метрах от жилого сектора тоже нашли обломки крылатой ракеты. Их уже обследовали специалисты. По их заключению, эти обломки не представляют опасности.

В новогоднюю ночь оккупанты снова атаковали Львовскую область

Ночью 1 января Львовскую область атаковали 4 "Шахеда". Все четыре дрона удалось сбить, однако в результате падения обломков во Львове уничтожено здание музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича. Также взрывной волной повредило три дома.

В Дублянах поврежден факультет землеустройства и туризма Львовского национального университета природопользования.

Всего в новогоднюю ночь враг массированно атаковал Украину с помощью более сотни БПЛА. Больше всего враг нацелился именно на Одессу. Там пылали жилые дома. К сожалению, в результате атаки погиб 15-летний подросток.

Если вы обнаружили подозрительные объекты или обломки вражеских воздушных целей, ни в коем случае не приближайтесь к ним, а тем более – не прикасайтесь. Немедленно позвоните по номеру 101 или 102 и сообщите о находке.