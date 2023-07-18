Уничтожили в одном бою сразу 2 российских танка, – в МО рассказали о подвиге ВСУ на M2 "Брэдли"

Посредством западной техники ВСУ ежедневно уничтожают захватчиков и их технику. В частности, стало известно, как украинские бойцы на M2 "Брэдли" ликвидировали два вражеских танка на Запорожском направлении.

Во вторник, 18 июля, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о подвиге воинов 47-й ОМБР с позывными "Призрак", "Кач" и "Бублик". Именно этих трое бойцов с помощью основной боевой машины пехоты M2 "Брэдли" уничтожили в бою два российских танка.

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M2 "Брэдли" помог ВСУ уничтожить два танка

Как отметила Маляр, военные уже знают, что западная техника –своеобразный магнит для врага. Собственно, как только на переднем рубеже появляется "Брэдли", оккупанты пускают в ход все, что у них есть: от гранатометов до артиллерии и ударных вертолетов.

На этот раз боевую машину поначалу обходила с двух сторон российская пехота. А когда оккупантов уничтожили автоматической пушкой, россияне объявили настоящую охоту на украинский "Брэдли". Враг срочно ввел в бой пару Т-72. Оба российских танка были сразу сожжены.

Как известно, боевая машина "Брэдли" оснащена тяжелой противотанковой ракетой TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-guided). Как раз ею умело воспользовался экипаж.



Украинские бойцы, уничтожившие российские танки / фото из телеграма Маляр

На фото выше можно увидеть:

слева – наводчика с позывным "Призрак";

по центру – командира боевой машины с позывным "Кач".

Вместе с тем механика-водителя "Бублика" на этой фотографии нет. Однако он сфотографировался по отдельности.



Защитник "Бублик", уничтоживший два российских танка на "Брэдли" / фото из телеграм-канала Маляр

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