Из-за заявлений России о "грязной бомбе" МАГАТЭ проверит 2 украинских ядерных объекта
Источник:МАГАТЕ
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на неделе прибудут в Украину для проверки двух ядерных объектов.
Миссия прибудет по запросу украинского правительства после фейковых заявлений России о разработках Киевом так называемой "грязной бомбы".
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Целью визитов по обеспечению гарантий на этой неделе является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб",
– отметили в организации.
О выводах экспертов сообщат общественности
Гендиректор агентства Рафаэль Гросси указал, что инспекторы проведут независимую проверку на двух объектах, чтобы убедиться, что там нет незаявленных ядерных материалов и деятельности.
Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и проинформируем о выводах в соответствии со стандартной практикой гарантий. Однако, зная срочность этого вопроса, МАГАТЭ также даст выводы Совету управляющих, а сразу после этого – общественности,
– подчеркнул Гросси.
Он также представит на закрытом заседании Совбеза ООН обновленную информацию по этому вопросу.Примите во внимание. Специалисты МАГАТЭ всего месяц назад проверяли один из ядерных объектов Украины и не обнаружили там никакой незадекларированной ядерной деятельности. Речь о Запорожской АЭС. Однако теперь станцию перепроверят.
Кратко об абсурдных заявлениях России
- Министр обороны России Сергей Шойгу звонил министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу". Однако ему никто не поверил.
- В ISW заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.
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