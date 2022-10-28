Из-за заявлений России о "грязной бомбе" МАГАТЭ проверит 2 украинских ядерных объекта

28 октября 2022 , 07:12
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Источник:

МАГАТЕ

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на неделе прибудут в Украину для проверки двух ядерных объектов.

Миссия прибудет по запросу украинского правительства после фейковых заявлений России о разработках Киевом так называемой "грязной бомбы".

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Целью визитов по обеспечению гарантий на этой неделе является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб",
– отметили в организации.

О выводах экспертов сообщат общественности

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси указал, что инспекторы проведут независимую проверку на двух объектах, чтобы убедиться, что там нет незаявленных ядерных материалов и деятельности.

Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и проинформируем о выводах в соответствии со стандартной практикой гарантий. Однако, зная срочность этого вопроса, МАГАТЭ также даст выводы Совету управляющих, а сразу после этого – общественности,
– подчеркнул Гросси.

Он также представит на закрытом заседании Совбеза ООН обновленную информацию по этому вопросу.

Примите во внимание. Специалисты МАГАТЭ всего месяц назад проверяли один из ядерных объектов Украины и не обнаружили там никакой незадекларированной ядерной деятельности. Речь о Запорожской АЭС. Однако теперь станцию перепроверят.

Кратко об абсурдных заявлениях России

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Автор: Анастасія Лукашевська