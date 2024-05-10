В ГУР раскрыли секрет дронов Magura V5, добивающих Черноморский флот России

В Главном управлении разведки говорят, что морские дроны Magura V5 уже нанесли ущерб Черноморскому флоту России на 500 миллионов долларов. Украинские оружейники же продолжают совершенствовать беспилотники для еще большей эффективности.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов считает, что секрет украинского морского дрона Magura заключается в мастерстве украинских производителей, которые смогли создать уникальное средство поражения вражеского флота, вооружения и личного состава. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, передает 24 Канал.

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Magura V5 – ночной ужас российских моряков

Юсов назвал дрон Magura V5 одним из главных истребителей российского флота. Он подчеркнул, что важны не только характеристики оружия, но и мастерство разведчиков и специалистов ГУР Минобороны, в частности, спецподразделения "Группа 13". По словам разведчика, связка людей и техники постоянно совершенствуется и дает еще лучшие результаты.

По состоянию на сейчас Черноморский флот агрессора понес убытки на более 500 миллионов долларов в результате эффективных действий спецназовцев ГУР с использованием дронов Magura,

– отметил Андрей Юсов.

Представитель ГУР говорит, что специалисты ведомства постоянно анализируют последствия каждой удачной операции, как и враг, который тоже пытается найти средства противодействия и тактику для защиты своих судов. Сам же дрон Magura тоже постоянно совершенствуют: меняют оснащение, боевую часть и другие элементы.

Что известно о разработке и боевом применении морских беспилотников Magura