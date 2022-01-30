На Майдане активисты поблагодарили партнеров Украины за помощь

В центре Киева десятки человек устроили акцию #ThanksFriends. Украинцы выразили благодарность странам, которые поддерживают Украину и предоставляют оружие на фоне угрозы со стороны России.

Один из организаторов мероприятия, лидер политпартии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко рассказал, что украинцы собрались 30 января на Майдане, чтобы поблагодарить союзников за помощь.

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Акция благодарности партнерам в Киеве

Мы хотим, чтобы их власть и граждане понимали, что мы благодарны за помощь, которую они оказывают, и понимаем ее важность,

– отметил Гудыменко.

Он отметил, что вышедшие на улицы люди сделали это добровольно и с одной целью – выразить свою благодарность.

Десятки украинцев на Майдане Независимости развернули плакат с надписью #ThanksFriends. Они также вывесили много флагов стран, которые помогают Украине с вооружением: Великобритании, США, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции.

Речь идет о противотанковых комплексах Javelin и ракетах к ним, стрелковом оружии, противотанковых гранатометах NLAW, турецких ударных беспилотниках "Байрактар", переносном зенитно-ракетном комплексе "Стингер" и т.д.

На момент начала акции в центре Киева находилась, по меньшей мере, сотня человек. Большинство из них имели флаги разных иностранных государств, а также плакаты с надписями "спасибо" на разных языках.

Организаторы надеются, что граждане стран-союзников увидят эту акцию и будут поддерживать свою власть в попытке еще больше вооружить Украину.

Акция благодарности партнерам за поддержку: Фото Укринформа

Помощь Украине от других государств: основное

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Это самая большая помощь от американцев с 2014 года.

Великобритания 18 января начала поставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение было принято на фоне "угрожающего поведения России"

Минобороны Чехии заявляло о готовности предоставить Украине военную помощь. Чешское правительство 26 января одобрило поставки Украине 4 006 артиллерийских снарядов.

Германия взамен и дальше полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.

Международная помощь Украине / Инфографика 24 канала

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