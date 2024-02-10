"Решаем без особого шума": Санду намекнула на новые возможности по Приднестровью

Президент Молдовы Майя Санду не отрицает, что в течение следующих нескольких лет появится новая "геополитическая возможность". Речь идет о решении вопроса Приднестровского региона.

Сообщается, что президент Молдовы сообщила об этом в эфире одного из телеканалов страны. Она также отметила, что "конфликт должен быть решен мирным путем".

Смотрите также Два союзника: Украине помогут транспортировать больше европейского газа в обход России

Что имела в виду Санду

По ее словам, сейчас для высшего руководства Молдовы, по-прежнему, главной целью является поддержание мира и стабильности в стране. Все вопросы стараются решать постепенно, без особого шума и громких заявлений.

Жители левобережья тоже хотят жить в мире, сейчас они напуганы, поскольку регион граничит с Украиной. Мы будем демонстрировать положительные эффекты евроинтеграции – и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции,

– заявила Санду.

Как отметила молдавская руководительница, по состоянию на сейчас основной проблемой остается присутствие российских войск.

Мы видим, как "кремлевские слуги" здесь с утра до вечера выражают обеспокоенность нейтралитетом Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно Россия. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет,

– отметила президент Молдовы.

В частности, ранее в Институте изучения войны предположили, что россияне, вероятно, будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове. Предварительно, оккупанты в Приднестровье, возможно, создают информационные условия для возможной операции в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы. Ожидается, что это будет провокация под чужим флагом.

Россия во время обстрелов Украины нарушала пространство Молдовы: что известно