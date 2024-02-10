"Решаем без особого шума": Санду намекнула на новые возможности по Приднестровью
Источник:Infotag
Президент Молдовы Майя Санду не отрицает, что в течение следующих нескольких лет появится новая "геополитическая возможность". Речь идет о решении вопроса Приднестровского региона.
Сообщается, что президент Молдовы сообщила об этом в эфире одного из телеканалов страны. Она также отметила, что "конфликт должен быть решен мирным путем".
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Что имела в виду Санду
По ее словам, сейчас для высшего руководства Молдовы, по-прежнему, главной целью является поддержание мира и стабильности в стране. Все вопросы стараются решать постепенно, без особого шума и громких заявлений.
Жители левобережья тоже хотят жить в мире, сейчас они напуганы, поскольку регион граничит с Украиной. Мы будем демонстрировать положительные эффекты евроинтеграции – и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции,
– заявила Санду.
Как отметила молдавская руководительница, по состоянию на сейчас основной проблемой остается присутствие российских войск.
Мы видим, как "кремлевские слуги" здесь с утра до вечера выражают обеспокоенность нейтралитетом Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно Россия. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет,
– отметила президент Молдовы.
В частности, ранее в Институте изучения войны предположили, что россияне, вероятно, будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове. Предварительно, оккупанты в Приднестровье, возможно, создают информационные условия для возможной операции в рамках более широких усилий Кремля по дестабилизации Молдовы. Ожидается, что это будет провокация под чужим флагом.
Россия во время обстрелов Украины нарушала пространство Молдовы: что известно
- Во время массированного ракетного обстрела украинских городов в декабре 2022 года одна из ракет упала на территории Молдовы. Спикер парламента Игорь Гросу считал это виной оккупантов. Он сказал, что полеты через Молдову – это все вина России, которая развязала ужасную войну, бедствие в Европе в XXI веке.
- Подобный случай также был в октябре 2022 года. Ракета сбила украинская ПВО. Она упала в районе населенного пункта Наславча на Севере Молдовы, недалеко от украинской границы. В результате в нескольких частных домах выбило окна. Жертв и пострадавших, к счастью, не было.
- Уже в январе 2023 года во время очередной массированной атаки по Украине часть вражеской ракеты снова упала на территорию Молдовы. Власти страны тогда назвали это неуважением к молдавскому суверенитету. Остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Брычанском районе.