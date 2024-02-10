Повідомляється, що президентка Молдови повідомила про це в ефірі одного із телеканалів країни. Вона також наголосила, що "конфлікт повинен бути вирішений мирним шляхом".

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Що мала на увазі Санду

За її словами, наразі для вищого керівництва Молдови, як і раніше, головною метою є підтримка миру та стабільності в країні. Усі питання намагаються вирішувати поступово, без особливого галасу та гучних заяв.

Жителі лівобережжя теж хочуть жити в мирі, зараз вони налякані, оскільки регіон межує з Україною. Ми будемо демонструвати позитивні ефекти євроінтеграції – і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції,

– заявила Санду.

Як зазначила молдовська очільниця, станом на зараз основною проблемою залишається присутність російських військ.

Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно Росія. Жодна інша країна не порушує нейтралітет,

– зауважила президентка Молдови.

Зокрема, раніше в Інституті вивчення війни припустили, що росіяни, ймовірно, намагатимуться дестабілізувати ситуацію у Молдові. Попередньо, окупанти в Придністров'ї, можливо, створюють інформаційні умови для можливої операції в рамках ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. Очікується, що це буде провокація під чужим прапором.

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