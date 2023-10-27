Новый спикер Конгресса США хочет разделить помощь Украине и Израилю: как выгоднее для Киева

Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей США. Республиканец выступает за отделение помощи Израилю от финансирования Украины. Однако Киеву не выгодно, чтобы поддержка государств была разделена.

Такое мнение 24 Каналу озвучил проректор УКУ, политолог Дмитрий Шеренговский. Он отметил, что раньше Майк Джонсон голосовал против оказания помощи Украине.

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Консенсуса еще нет

Дмитрий Шеренговский отметил, что сейчас консенсуса относительно такого предложения нет. Это личная позиция Майка Джонсона и его крыла в Республиканской партии. Есть конгрессмены, которые не поддерживают такую идею.

На самом деле нам было бы наиболее выгодно, если бы эта помощь не была разделена. Потому что конгрессменов и со стороны Демократической партии, и со стороны Республиканской партии, более лояльно относящихся к Израилю, больше, чем тех, которые более лояльно относятся к Украине,

– объяснил он.

В случае, если поддержку разделят, решение о предоставлении отдельного пакета помощи Украине может затягиваться во времени, предположил политолог.

Когда Майк Джонсон был конгрессменом, то всегда голосовал против помощи Украине. Однако сейчас он спикер Конгресса США, поэтому должен представлять общую точку зрения. Скорее всего, на этот счет будут дискуссии.

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