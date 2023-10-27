Таку думку 24 Каналу озвучив проректор УКУ, політолог Дмитро Шеренговський. Він зауважив, що раніше Майк Джонсон голосував проти надання допомоги Україні.

До теми У Сенаті США хочуть відокремити допомогу Ізраїлю від фінансування України

Консенсусу ще немає

Дмитро Шеренговський зазначив, що наразі консенсусу щодо такої пропозиції нема. Це особиста позиція Майка Джонсона та його крила у Республіканській партії. Є конгресмени, які не підтримують таку ідею.

Насправді нам було б найбільш вигідно, якби ця допомога не була розділена. Тому що конгресменів і з боку Демократичної партії, і з боку Республіканської партії, які більш лояльно ставляться до Ізраїлю, більше, ніж тих, які лояльніше ставляться до України,

– пояснив він.

У випадку, якщо підтримку розділять, то рішення про надання окремого пакету допомоги Україні може затягуватись у часі, припустив політолог.

Коли Майк Джонсон був конгресменом, то завжди голосував проти допомоги Україні. Однак зараз він спікер Конгресу США, тому повинен презентувати загальну точку зору. Найімовірніше, з цього приводу будуть дискусії.

Новий спікер Конгресу США: головне