Есть точка сближения с администрацией Байдена: чего ждать от нового спикера в США

Новым спикером Палаты представителей США стал Майк Джонсон. Ранее республиканец со скептицизмом относился к оказанию помощи Украине, однако в своем выступлении во время инаугурации сказал, что готов поддерживать наше государство.

В эфире 24 Канала политолог-международник Руслан Осипенко рассказал, как избрание нового спикера Конгресса повлияет на предоставление Соединенными Штатами Америки финансовой и военной поддержки Украине.

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Микрокризис в Конгрессе

Джонсон республиканец и поддерживает консервативную и реактивную часть трампистов. Однако, несмотря на это, он готов к диалогу.

Это уже позитив. Это точка сближения администрации президента Джо Байдена и нижней палаты,

– сказал политолог-международник.

22-дневный микрокризис в Конгрессе ослаблял США изнутри. К тому же внимание было сосредоточено на решении внутренних вопросов, а внешние оставались в стороне. К счастью, теперь США могут полноценно заниматься и внешними вопросами.

"Сейчас заработает Конгресс, и мы можем надеяться, что все-таки и администрация, и Конгресс договорятся о помощи Украине", – добавил Осипенко.

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Формула политического политеса

Как отметил политолог-международник, задержка денег Украины Джонсоном будет предметом обсуждения и борьбы в предвыборной кампании между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

"Спикер говорит, что он готов к компромиссу и диалогу, но это формула дипломатического политес. На самом деле будет много вопросов и много копий будет сломано перед тем как наша страна получит помощь", – подчеркнул Осипенко.

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