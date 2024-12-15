Война в Украине – это мясорубка людей: у Трампа прокомментировали контакты Орбана с Путиным

Конгрессмен Майкл Волц, которого Трамп выбрал на должность советника по национальной безопасности, прокомментировал политические связи Орбана и Путина. А также высказался относительно войны в Украине.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Трампом, Волцом и Илоном Маском. 15 декабря будущий советник по национальной безопасности США Майкл Волц заявил, что Орбан имеет хорошие отношения с россиянами, передает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Смотрите также Венгрия сделала все, что могла, – Орбан о мирной инициативе

Что заявил Волц

Конгрессмен не ответил на вопрос, связаны ли как-то с Трампом заявления Орбана о "рождественском перемирии и обмене пленными". Однако отметил, что венгерский премьер имеет хорошие отношения с новоизбранным президентом США.

Республиканец выразил надежду, что весь мир захочет увидеть полное прекращение "бойни", которая продолжается на востоке Украины. Он добавил, что нынешняя война по своему стилю напоминает Первую мировую.

Это война в стиле первой мировой войны. Это мясорубка людей. Президент Трамп был очень обеспокоен "бойней", которая продолжается,

– говорит Волц.

Он призвал прекратить бои и добавил, что до 20 января администрация Трампа вынуждена согласовывать свои действия с администрацией Джо Байдена. Волц говорит, что в США думают не только о том, как просто остановить эту войну, а и как это сделать таким образом, чтобы восстановить стабильность и остановить "резню".

Конгрессмен также добавил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Мар-а-Лаго пообещал, что Европа возьмет на себя больше обязательств по завершению войны в Украине и именно этого хотел новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Главное о разговоре Орбана и Путина

Орбан провел телефонный разговор с Путиным 11 декабря. По сообщению российских СМИ, разговор инициировал именно венгерский премьер. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто рассказывал, что они говорили около часа, а среди тем были Украина и Сирия.

По словам Сиярто, Венгрия занимает якобы "промирную позицию" уже более тысячи дней, а Орбан и Путин общались о возможности установления мира. Более того, глава Кремля якобы очертил свое видение мира и заявил, что на пути к нему существуют "препятствия". Одним из них является закон в Украине, якобы "запрещающий нынешней администрации президента вести мирные переговоры с президентом России".

Президент Украины Владимир Зеленский подверг жесткой критике эти переговоры. Он считает, что этим Орбан сыграл на собственный имидж, а не заботится об общем успехе в войне в Украине. Также глава государства саркастически предложил венгру разговор с бывшим диктатором Сирии Башаром Асадом.