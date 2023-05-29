Даже военные идут на шаурму, – Клочок о странных претензиях американцев из-за МакДональдса
Американцы в большинстве своем поддерживают помощь Украине в войне против России. Однако, как и повсюду, там есть определенная небольшая "прослойка" людей, распространяющая деструктивные и не совсем адекватные идеи.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, это вполне может быть российской информационно-психологической операцией.
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Обвинять людей в том, что они ходят в заведения во время войны – странная идея. Даже военные неоднократно идут или в МакДональдс, или в другие заведения, когда возвращаются с фронта. И это – нормально.
Относительно того, что украинцы ходят в МакДональдс. Так они и в другие рестораны ходят и донатят. И даже наши ВСУ, когда приезжают с фронта, то одно из первых желаний – пойти поесть шаурму,
– заметил Клочок.
Американцы поддерживают помощь Украине
Как отметил Клочок, многие социологические исследования из США свидетельствуют, что подавляющее большинство американцев нормально относятся к политике Штатов по помощи Украине и отстаиванию демократии в мире.
А такие упреки в твиттере – тут даже не нужно переживать. Это вполне может быть российская ИПСО или просто обычный вброс от людей, не очень ориентирующихся в общественно-политической ситуации в мире.
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Конечно, такие сообщения появились на фоне возможного дефолта в США. Однако такие разговоры продолжаются каждый год. А финансовая система Штатов никак не лопнет.
Ежегодный дефолт в США – это политическая спекуляция. Торги с Федеральной резервной системой по поводу того, сколько еще долларов нужно напечатать. У них не может быть дефицита доллара. Потому что доллар – их товар. Каждый год говорят, что их финансовая система лопнет. И этого не случается. Госдолг для США не страшен. Они владеют долларом,
– рассказал Клочок.
Что известно об возмущении американцев по поводу МакДональдса в Украине: коротко
- 27 мая на одной из англоязычных страниц в твиттере опубликовали видео с киевского МакДональдса. Некоторые комментаторы начали высказывать претензии, что такое заведение работает в стране, в которой идет война.
- Все пришло к особо одиозным выводам. Некоторые люди начали утверждать, что все это финансируется с помощью "налогоплательщиков США". Однако стоит заметить, что под этой постом было много ботов.
- Украинцы ответили на такие упреки мемами. Они высмеяли американцев, призывавших перестать помогать Украине в войне.