Макрон может посетить Украину и объявить дополнительные поставки оружия, – СМИ

Французский президент Эммануэль Макрон может приехать в Украину. Во время этого визита он может объявить о дополнительных поставках самоходных гаубиц Caesar.

Соответствующую информацию сообщают французские СМИ. Они отмечают, что перспектива поездки Эммануэля Макрона в Украину в настоящее время тщательно изучает его окружение.

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Это может быть первый визит французского президента в Украину с начала войны.

Известно, что Франция уже предоставила нашему государству 6 САУ Caesar. Они прибыли еще в конце апреля. Однако СМИ сообщают, что рассматривается передача еще 6 орудий к концу месяца. Эммануэль Макрон может объявить это в Украине, если же состоится его визит.

В общей сложности армия Франции имела всего 76 САУ Caesar. Согласно этому Украине она отдаст 16% этой техники.

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