Макрон может посетить Украину и объявить дополнительные поставки оружия, – СМИ
Источник:Европа 1
Французский президент Эммануэль Макрон может приехать в Украину. Во время этого визита он может объявить о дополнительных поставках самоходных гаубиц Caesar.
Соответствующую информацию сообщают французские СМИ. Они отмечают, что перспектива поездки Эммануэля Макрона в Украину в настоящее время тщательно изучает его окружение.
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Это может быть первый визит французского президента в Украину с начала войны.
Известно, что Франция уже предоставила нашему государству 6 САУ Caesar. Они прибыли еще в конце апреля. Однако СМИ сообщают, что рассматривается передача еще 6 орудий к концу месяца. Эммануэль Макрон может объявить это в Украине, если же состоится его визит.
В общей сложности армия Франции имела всего 76 САУ Caesar. Согласно этому Украине она отдаст 16% этой техники.
Последние новости по Эммануэлю Макрону
- Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном накануне нового дня 10 июня. В ходе разговора особое внимание было уделено обсуждению пути Украины в Европейский Союз и координации шагов стран по этому вопросу. А также оборонительную поддержку нашего государства.
- Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад не унижать Россию , чтобы после завершения войны в Украине она могла выйти из изоляции. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не понимает, о каком унижении России идет речь. Ведь пока кто-то беспокоится о лице России и ее будущем, она уже более 8 лет убивает украинцев.
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