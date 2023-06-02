"Ощутимые и надежные" гарантии безопасности от Макрона: что на самом деле это значит для Украины
Между западными партнерами продолжается дискуссия по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Речь идет прежде всего о поддержке Киева в войне против России.
Такое мнение 24 Каналу выразил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс, комментируя последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
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"Это не совсем о гарантиях безопасности, потому что это о поддержке Украины в российско-украинской войне. То, что касается предоставления гарантий безопасности, – это строительство будущей архитектуры европейской безопасности, где Украина должна быть ключевым элементом", – пояснил Ференс.Обратите внимание! На форуме Globsec в словацкой столице Братиславе президент Франции Эммануэль Макрон высказался по поводу предоставления гарантий безопасности для Украины. По его словам, западные страны должны предложить "ощутимые и надежные" решения для нашей страны. Он также подчеркнул, что Украина "сегодня защищает всю Европу".
Лучшей гарантией безопасности для Украины станет полноправное членство в Североатлантическом альянсе, но активная фаза войны с Россией вносит свои коррективы Именно поэтому западные партнеры не спешат давать четкий ответ и обходятся обтекаемыми формулировками.
Запад поменял позицию
"С положительного – господин Макрон отметил, что должны быть не такие гарантии, как в Будапештском меморандуме. Мы ведь увидели, что это не сработало в самый критический момент нашей независимой истории", – добавил политический эксперт.
Кроме того, Германия и Франция, являвшиеся крупнейшими медиаторами до полномасштабного вторжения, перестали пытаться заморозить "конфликт". Так, минские договоренности и консультации не дали желаемого результата. Теперь союзники Украины ищут другие варианты.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
- Источники WSJ говорят, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий. Гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия.
- Ранее министр обороны Великобритании также заявил, что сейчас о членстве Украины в НАТО речь не идет. Он сказал, что этот вопрос будет решен уже после завершения войны.
- В то же время Парламентская Ассамблея НАТО призвала правительства своих стран открыто поддержать вступление Украины в Альянс на саммите в Вильнюсе. Тогда же ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а российский режим – рашизмом.