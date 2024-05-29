Макрон планирует представить план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине

Эммануэль Макрон планирует объявить план размещения французских инструкторов в Украине. Это может случиться уже во время визита Владимира Зеленского во Францию.

СМИ писали, что президент посетит страну на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии (Франция) 6 июня. Ведь тогда почти 133 тысячи военнослужащих из США, Великобритании и стран-союзников высадились на европейский континент и впоследствии – разгромили нацистскую Германию.

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Что объявит Макрон

Президент Франции заявил, что он на следующей неделе официально представит план возможного развертывания французских военных инструкторов в Украине.

Мы будем говорить очень точно в то время, чтобы объявить, что мы собираемся делать,

– сказал Макрон.

Президент Франции также вспомнил о "нескоординированной и неудачной коммуникации" по этому вопросу ранее.

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Что этому предшествовало: кратко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 27 мая, что Франция направит инструкторов в Украину для обучения военных. Генерал-полковник объяснил, что уже подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

В то же время в Министерстве Вооруженных сил Франции сказали, что "вопрос изучается". В министерстве объяснили, что обучение на украинской земле является одним из проектов, которые обсуждаются после конференции по поддержке Украины, созванной Эммануэлем Макроном 26 февраля 2024 года.

Тогда в украинском Министерстве обороны заявили, что действительно сейчас продолжаются дискуссии с Францией по размещению инструкторов.

Однако объяснили, что Минобороны Украины совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами по вопросу, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда Франция примет решение.

Как комментировал ситуацию премьер Франции

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время выступления в сенате, как пишет Public Senat, заявил, что французские войска могут направить в Украину для защиты определенных границ, чтобы участвовать в учениях или наземной противовоздушной обороне.

Реальность такова, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу для Франции на всех уровнях,

– заверил французский политик.

В то же время министр по делам ЕС правительства Франции Жан-Ноэль Барро объяснил, что в случае поражения Украины фронт "неизбежно переместится на Запад". Он добавил, что борьба украинцев – это и их борьба.